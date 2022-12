El senador Miguel Uribe advirtió que la reforma política sería aprobada a 'pupitrazo'. Una lucha contra esta iniciativa que el congresista espera seguir dando, como lo hizo durante los debates de este proyecto en los que estableció los puntos que consideraba riesgosos.



"Alerta: Jueves en la madrugada (cuando nadie esté viendo) van a pupitrear la reforma política. Este gobierno evita el debate y solo hace marrullas. Teníamos plenaria mañana a las 9 a.m, pero ahora es a las 4 p.m para que a la media noche se apruebe sin debate la reforma política", enfatizó Uribe.



Agregó que el presidente Gustavo Petro se empeña en sacar una reforma política sin debate público, con el fin de beneficiar a los mismos de siempre.

El senador expuso, además, que esta reforma no acabará la corrupción electoral y que tampoco promoverá nuevos liderazgos. "Mantendrá lo que odiamos de la política", dijo.



En el mensaje que Uribe publicó en su Twitter, insiste que "a pesar de este panorama, el proyecto va ser 'pupitreado' este jueves a media noche".



En otro trino, el congresista compartió un video de la representante Katherine Miranda en el que ella expresa su "profunda decepción porque el presidente Petro está acabando con las minorías", a través de este proyecto que cambia las reglas de juego para hacer las coaliciones políticas.

Otra de las representantes que rechaza esta reforma política es Catherine Juvinao, quien en la discusión de este proyecto manifestó lo siguiente: “En qué momento un proyecto político que toda la vida fue minoría, en qué momento un proyecto que toda la vida se la tuvo que guerrear en contra de la élite, hoy exhibe tan poca empatía y entendimiento con los partidos minoritarios. Yo también me subo a la petición para que esta proposición se vote por aparte”.



A esto se suman las preocupaciones del exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien opinó sobre otro tema polémico de este articulado y explicó que en todos estos años el presidente no ha nombrado en su gabinete a los parlamentarios, “pero les nombra a sus amigos, a sus parientes, a sus esposas. Entonces, independencia real no ha habido”.



Por ahora, esta reforma política terminó su primera vuelta en el Congreso y, al ser acto legislativo, se espera que el otro año se desarrollen los cuatro debates que le hacen falta para ser una realidad en el país.



