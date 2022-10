En un año se llevarán a cabo las elecciones regionales en las que se elegirán nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia. El tema no tendría nada de extraño de no ser porque dentro del Congreso de la República se configuraron nuevas coaliciones y los partidos políticos se renovaron.



Esto ha dado pie para que algunas de las dignidades del Parlamento ya estén mostrando su interés por postular a sus candidatos y ganar mayor fuerza política desde las regiones.



(Puede leer: Petro invita a movilizarse y dijo que en diálogos hay espacio para 'los armados')

Y aunque aún falta un año para los comicios locales, el tema ha cobrado relevancia tras el avance vertiginoso que presenta el proyecto de reforma política en curso en el Congreso. En la última semana, la iniciativa reavivó los ánimos en torno a viejas figuras como el ‘transfuguismo político’ y la llamada ‘puerta giratoria’, que algunos afirman beneficiaría especialmente a la bancada oficialista.



La norma en discusión ha prendido alertas y suscitado reclamos dirigidos al movimiento del Pacto Histórico, porque la propuesta habilitaría a los congresistas para postularse como ministros o en procesos de certamen electoral cuando aún ocupan una curul en el Congreso. “Eso es pura corrupción”, dijo el expresidente del Parlamento y militante del Centro Democrático, Ernesto Macías.



En el segundo debate del proyecto se pronunciaron algunos congresistas opositores como David Luna (Cambio Radical) y Alirio Barrera (Centro Democrático) que votaron en contra y advirtieron que la reforma permitiría que el Pacto se afinque como partido y debilite a otras colectividades.

Facebook Twitter Linkedin

Congreso de la República. Foto: Prensa Congreso

Al respecto, el profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset, concuerda al decir que el interés de la bancada oficialista podría estar dirigido a reglamentar las coaliciones y fortalecerse.



“Las coaliciones tienen reglas muy particulares actualmente y para que el Pacto sobreviva y pueda repetir sus éxitos electorales de este año necesita una reglamentación muy clara”, señala Basset.



Sobre este tema se han referido algunos miembros de la coalición como el presidente de la Cámara, David Racero, quien afirmó, en entrevista con este diario, que “debemos volvernos un partido único con un proyecto o en las próximas elecciones desaparecemos”.



Sin ahondar mucho en este propósito, el presidente del Senado, Roy Barreras, ha mencionado que la intención central del proyecto es “combatir la corrupción y el clientelismo” que se ha producido en elecciones.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Para que el Pacto sobreviva y pueda repetir sus éxitos electorales de este año necesita una reglamentación muy clara FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, el analista y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, considera que la bancada oficialista no tiene una “agenda oculta” para obtener beneficio propio, sino que más bien está orientada a cumplir con las promesas de campaña.



“Me parece que hay coherencia ideológica, lo cual es complejo porque la reforma política no es del todo popular, sobre todo, en las bases que ven un intento de atentar contra nuevos liderazgos, darle excesivo poder a los partidos y a unas estructuras verticales”, explica.



Por su parte, el analista y estratega político Guillermo Henao dice que la reforma no solo beneficiaría a la bancada del presidente Gustavo Petro, sino también a otras colectividades “porque les daría herramientas para hacer alianzas y reorganizar sus estructuras”.



“(...) Los dirigentes y estrategas de los partidos entienden que es muy diferente una elección nacional a las elecciones regionales, por lo tanto, también tienen un interés y es poder jugar con figuras fuertes en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali o en caso de hacer coaliciones poder tener movidas que generen más impacto”, indica.

(Le sugerimos leer: Estas son las claves de los dos proyectos que buscan reformar a la Policía)

Henao también advierte que, si se aprueba la reforma antes de las elecciones regionales, esta le permitiría a la bancada del presidente Petro tener una mayor capacidad de negociación. “Esto se debe en parte a que como partido de gobierno podrá reorganizar desde un amplio componente burocrático y tener la ventaja sobre los partidos de los cuales se irán personas”, agrega.



Hay que mencionar que el articulado, al que aún le restan seis debates, consiguió consensos sobre otros temas como la “democracia interna” de los partidos y movimientos, que también ha sido cuestionada, pues aluden a que impulsaría el ‘transfuguismo’ de los congresistas sin riesgo a la inhabilidad.



En su momento, la coalición del Pacto Histórico recibió duras críticas y tuvo disputas internas en el proceso de su configuración cuando arribaron algunos personajes como el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti; el alto consejero de las regiones, Luis Fernando Velasco, y el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, todos recibieron reclamos por “abandonar” las líneas políticas a las que pertenecían.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos miembros de la bancada del Pacto Histórico. Foto: Twitter @PactoCol

Y, ahora, en medio de la controversia por la posibilidad del transfuguismo político, los analistas y expertos concuerdan en decir que es difícil prever los movimientos políticos que se podrían producir.



El profesor Basset afirma que desde los partidos tradicionales hasta ahora no se ha visto que se quieran unir al Pacto, pues no encuentran una posición “cómoda”. Mientras que el analista y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, considera que hay una “oposición fragmentada” de la que se podrían dar salidas si la reforma política es aprobada.



(Puede seguir leyendo: Convocan a marcha nacional para apoyar al presidente Petro)



REDACCIÓN POLÍTICA