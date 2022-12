Las representantes Katherine Miranda, Cathy Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza Sandoval (Dignidad) se convirtieron en las voces más críticas de la reforma política que cursa en el Congreso. Las tres argumentan que como va el texto se afectan a las minorías y por ende el sistema democrático.



(Puede leer: 'El ‘cambio’ viene lleno de mañas': David Luna critica la reforma política)

“Si le digo al país, al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que, en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es el cambio”, dijo Miranda.



"Se acaba de aprobar una disposición delirante que permitirá a partidos grandes aliarse en elecciones, algo que sólo se permitía a los pequeños. Con este cambio los tradicionales arrasarán a las minorías en regiones. Esto no es el cambio, presidente @petrogustavo. O sí: para mal", aseguró, por su parte, Juvinao.



Pedraza, entre tanto, en su intervención, puso un video con Petro de protagonista: "Hoy le cedí mi palabra en el Congreso al presidente @petrogustavo. Puse su intervención cuando era senador y defendía a las minorías. Así expliqué por qué es TAN GRAVE que su #ReformaPolítica elimine el privilegio de las minorías para hacer listas conjuntas ¡Nos van a extinguir!", afirmó.



(Puede leer: 'El ‘cambio’ viene lleno de mañas': David Luna critica la reforma política)



Las consecuencias de este inesperado bloque afectan la coalición de Gobierno y tendrá consecuencias imprevisibles en el escenario político nacional.



En el terreno practico, el Gobierno puede mostrarse tranquilo porque la plenaria aprobó en cuarto debate la reforma que en su contenido muestra, elementos de interés de la Casa de Nariño.



Así, por ejemplo, se aprobó que para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, los partidos deberán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas.



(Además: En la Cámara se salva polémico artículo que permite a congresistas ser ministros)

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de la Cámara este martes en debate de la reforma política Foto: @alfonsoprada

También que las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con personería jurídica o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas con recursos 100% estatales.



Asimismo, el transfuguismo para las elecciones territoriales del 2023. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma política se autoriza, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.



No deja de ser, sin embargo, una paradoja que estas representantes que en su historia política han luchado por los cambios y la igualdad de género, precisamente el día en el que se creó el ministerio de la Igualdad marquen de manera tan vehemente una distancia con el presidente Petro.



"Ellas, al igual que varios congresistas pertenecen y están más ligados al llamado voto de opinión, ese mismo que motivado por la narrativa del Cambio entregó su confianza a varios políticos o activistas, con la esperanza de transformar prácticas políticas que atornillan poderes hegemónicos y tienen intereses de carácter exclusivamente ideológico o partidista", anota el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arias.



"Si bien pertenecen a sectores de izquierda o progresistas su compromiso está más allá de la ideología o el sectarismo político del partido de Gobierno que viene en muchos frentes haciendo lo mismo que criticaban cuando fueron oposición y se indignaban por nombrar a personas sin preparación para cargos públicos o acomodaban la gestión legislativa para su beneficio entre otras prácticas que antes eran criticadas y ahora sencillamente buscan ser justificadas con premisas y argumentos frágiles", dice el docente.



(Le recomendamos: La dura carta de exjefes de Estado y de Gobierno por decreto de gestores de paz)



"Juvinao, Pedraza, Carvalho y Miranda, entre otros, si bien pertenecen a la generación de la video política y parte de su ejercicio político pasa por la indignación y el show mediático, entienden y buscan ser consecuentes con el espíritu que hizo que la movilización social del 2021 fuera la llama genuina del hastío por el abuso de la institucionalidad con intereses de poder, burocracia y dinero, ya sea este de izquierda o derecha.", agrega Arias.

Mientras que Jairo Libreras, también analista político, considera que "son voces disidentes que se han ahogado en medio de las mayorías que apoyan la reforma política de gobierno Petro. Sus iniciativas y objeciones no han sido atendidas ni acompañadas, porque son contrarias al acto legislativo que avanza en el Congreso realmente como un mecanismo de fortalecimiento y consolidación de la coalición del pacto histórico frente a las elecciones del 2023 y 2026".



Y es que si bien este año que termina tuvo un calendario electoral que copó buena parte de la agenda informativa, el 2023 será de dimensiones similares por la lucha que se abrirá para obtener el poder local.



Por eso, Pedro Viveros, analista y conferencista, dice que “una reforma política no es buena hacerla al calor de la refriega electoral".



(Además: Katherine Miranda: 'Me duele que este gobierno esté acabando con las minorías')



"El año entrante hay elecciones y esa puede ser la causa de muchos de los artículos de este cambio a las normas del ejercicio político. En este debate parlamentario hay interesados en fortalecerse regionalmente (el Pacto Histórico) y dentro de ellos hay figuras que pretenden abrirse camino desmarcándose de quienes gobiernan este sector. Lo que llamaríamos disidentes petristas con aspiraciones y escogen aspectos de la reforma para mostrarse cómo los redentores de las minorías. Ojalá esa reforma tenga un debate sosegado y consensuado para que no se convierta en una alambrada de garantías hostiles", pide Viveros.



POLÍTICA