El presidente del Senado Roy Barreras le hizo una directa recomendación a la coalición Alianza Verde para que respalden los proyectos de Gobierno en el Congreso, específicamente habló sobre el apoyo que merece la reforma política.



Lo anterior no cayó muy bien en integrantes de dicho partido como Angélica Lozano y Jota Pe Hernández.



"La coalición Alianza Verde tiene una responsabilidad con el cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso . El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros de narcotrafico y la compra y venta de votos de microempresas electorales", explicó Barreras.

Dijo, además, que "oponerse a las listas cerradas es oponerse al acuerdo de paz incorporado en la Constitución y además oponerse a la agenda del Gobierno siendo partido de Gobierno".

La Coalición Alianza Verde tiene una responsabilidad con el Cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el prox Congreso . El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros de narcotrafico y la compra y venta de votos de microempresas electorales. — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 10, 2023

El senador Jota Pe Hernández, quien es integrante del partido Verde y un fuerte contradictor del Gobierno, le respondió a Roy Barreras que "ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política (hecha a la medida de politiqueros como usted) en el partido Verde".



Hernández enfatizó que en su grupo político tienen principios innegociables: "¡Decimos NO a las listas cerradas, NO al transfuguismo, a la puerta giratoria y destrucción de minorías!".

@RoyBarreras ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política,(hecha a la medida de politiqueros como ud) en @PartidoVerdeCoL tenemos principios innegociables. Decimos NO a las listas cerradas, NO al transfuguismo, a la puerta giratoria y destrucción de minorías! pic.twitter.com/dwO4mPYQQv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 10, 2023

En entrevista con EL TIEMPO, el senador expuso que desde el principio votó para que la Alianza Verde se declarará en independencia. "Nunca me he querido reunir con el ministro del Interior, Alfonso Prada, ni con Gustavo Petro. En estos meses, el Gobierno me ha dado la razón: dicen una cosa y luego hacen otra, el Gobierno está lleno de incoherencias y contradicciones. Todo es un desorden que se caracteriza por funcionarios que son recomendados", expresó.



También reveló que hay fracturas dentro de la Alianza Verde en relación con el Gobierno: "Hay varios representantes que están molestos, decepcionados y quieren independencia. Otros están arrodillados porque ya fueron 'puesteados', están 'enmermelados' y, aun así, se las dan de muy maduros políticamente. Ese es el peligro de recibir 'mermelada': no se pueden manifestar las diferencias. Tan solo hay que ver a los congresistas que eran de oposición y ahora son de Gobierno… eran unas fieras y ahora son unos ositos tiernos que no hablan nada".



Sobre su postura frente a las reformas que el Ejecutivo presentará este año, el senador expresó que las revisará muy bien para mostrarle a los colombianos cuáles son "esas trampitas e intenciones maliciosas que quieren incluir en esos proyectos".



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA