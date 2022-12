Con la aprobación de la llamada puerta giratoria, que permite a los congresistas renunciar para ser ministros, este martes en la noche terminó el cuarto de ocho debates de la reforma política en la Cámara de Representantes.



Este, sin duda, ha sido uno de los puntos más polémicos de la reforma constitucional, que es una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro y que promete combatir el clientelismo y la corrupción electoral, así como modificar algunas de las reglas políticas.



(En contexto: Reforma política: alerta de expertos sobre riesgo para la separación de poderes)

La posibilidad de que congresistas vayan el Gobierno ha generado preocupación en expertos, como académicos, juristas y exconstituyentes, quienes afirman que esta figura va en contra de la división de poderes. Pero no solo han sido los expertos, aunque el artículo fue aprobado y se hundió una proposición que pretendía su eliminación, en el Congreso están divididos frente a este punto. Y el debate de este martes fue bastante fuerte alrededor de este asunto.



Por ejemplo, el representante liberal Juan Carlos Losada aseguró durante la discusión que este es un debate de mayor profundidad, pues se trata de si Colombia debe cambiar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario: “Si eso es lo que quiere hacer el gobierno de Gustavo Petro, demos una discusión amplia y suficiente. Pero eso que aquí algún representante del Pacto llamó una visión mixta, es muy insuficiente entonces esta reforma para que se dé”.



(Lea también: Katherine Miranda: 'Me duele que este gobierno esté acabando con las minorías')

Nos queremos devolver a los errores del pasado FACEBOOK

TWITTER

“El presidente debería ser entonces la cabeza de lista o el vocero de una bancada antes de hacerse elegir de manera sola e independiente. Esa discusión estamos listos para darla, pero esa discusión, en este caso, en el que no se está dando de fondo, es burlarse de las limitaciones que imponen las inhabilidades que fueron incluidas en la Constitución como unas garantías de quienes hacemos parte de este cuerpo colegiado no podemos abusar del poder, como no podrá comprarnos con dádivas el Ejecutivo”, agregó Losada.



“Nos queremos devolver a los errores del pasado”, dijo, por su parte, la representante Carolina Giraldo, pues esto fue eliminado en la Constitución del 91.



(Le puede interesar: 'A los 18 años solamente pensaba en rumba, mujeres y sexo': representante del CD)

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa Cámara de Representantes

En defensa del artículo, una vez más, salió el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien aseveró que estaba sorprendido por “tanto adjetivo calificativo” contra el Gobierno y el presidente Petro y cuestionó los niveles de desconfianza ante ciertos puntos de la reforma, “como si aquí hubiera una conspiración detrás”.



El ministro remató diciendo que en Colombia no hay un régimen presidencialista puro, sino “tenemos una mixtura que nos permite mezclar y caminar hacia el semipresidencialismo con unas rutas muy interesantes”.



Incluso, afirmó que “no se trata hacer acuerdos amañados para cooptar el Congreso, sino hacer acuerdos de gobernabilidad que nos permitan conducir en gobierno de unidad nacional grandes cambios y grandes transformaciones”.

Los otros puntos claves del debate de la reforma política

Tras unas nueve horas de debate, este martes terminó la discusión que se inició el lunes y, aunque fue bastante agitada, fue favorable para las intenciones del Gobierno.



El lunes, cuando comenzó, el Gobierno sufrió un golpe tras la eliminación de la limitación de periodos en cuerpos colegiados. Se pretendía que solo se podía estar máximo por tres periodos consecutivos en Congreso, asambleas y concejos.



Pero este martes se aprobó, por ejemplo, el artículo que elimina las facultades de la Procuraduría para “afectar” los derechos políticos de elegidos por voto popular. De seguir con vida este punto en los siguientes debates, solo habrá sanciones por parte de jueces.



(En otras noticias: Presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria)



También quedó establecido que para ser senador se deberá tener 25 años y no 30, como actualmente lo dice la ley. Se buscó que para ser representante se tengan 18 años, pero esto no prosperó y se mantiene la edad de 25 años.



Así mismo, la plenaria de la Cámara avaló el que es llamado el corazón del proyecto: las listas cerradas, que serán paritarias y en alternancia.



Entre lo aprobado también está la posibilidad de cambiar de partido sin sanción, lo que se conoce como transfuguismo. De otro lado, la financiación de las campañas será 100 por ciento estatal.



Ahora habrá conciliación de lo que se ha aprobado en Cámara y Senado y el texto quedará listo para tener sus otros debates en el primer semestre del 2023.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA