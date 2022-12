La figura que permite a los congresistas renunciar para ser ministros, contemplada en la reforma política, ha sido blanco de serios cuestionamientos por parte de académicos, juristas y exconstituyentes, quienes afirman que va en contra de la división de poderes.



Además, argumentan que va en contravía de la Constitución de 1991, en la cual quedó prohibida dicha práctica.



Esta posibilidad hace parte de la discusión de la reforma política, que ayer comenzó su cuarto de ocho debates en la Cámara de Representantes y que busca eliminar el clientelismo y la corrupción electoral, así como cambiar algunas reglas políticas.



Esta es una de las principales reformas del gobierno de Gustavo Petro y este lunes, durante la discusión, que sigue este martes con el grueso del proyecto, se eliminó el artículo que pretendía limitar los periodos en corporaciones públicas a tres.



Para Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia y quien fue miembro Asamblea Nacional Constituyente, una de las razonas que se esgrimieron para justificar la Constitución de 1991 tenía que ver con la reforma del Congreso y eliminar “ciertas costumbres”, entre ellas la posibilidad de hacer el tránsito entre el Legislativo y el Ejecutivo de la “noche a la mañana”.



Debate de reforma política de la Comisión Primera de la Cámara.

“El asunto es muy grave. Primero, es un grave atentado contra la separación de poderes. Es convertir a los congresistas en Gobierno, con lo que eso tiene de inconveniente. Por otro lado, le hace un grave daño al control político que el Congreso porque para eso se necesita que haya independencia entre uno y otro órgano. “El asunto es muy grave. Primero, es un grave atentado contra la separación de poderes. Es convertir a los congresistas en Gobierno, con lo que eso tiene de inconveniente. Por otro lado, le hace un grave daño al control político que el Congreso porque para eso se necesita que haya independencia entre uno y otro órgano. Imagínese usted qué control político va a haber si uno lo va a ejercer con quien era su compañero de pupitre hasta la víspera. Eso no tiene sentido”, afirmó Esguerra.

Y lanzó una advertencia. Dijo que están convirtiendo el sistema presidencialista de Colombia en parlamentario. “Es malo para la separación de poderes, malo para el control político, malo porque, además, convierte los ministerios en mermelada. Me parece negativo por donde lo mire”.

Es malo para la separación de poderes, malo para el control político, malo porque, además, convierte los ministerios en mermelada. Me parece negativo por donde lo mire

El artículo fue cuestionado durante el tercer debate en la Cámara. Por ejemplo, la representante Catherina Juvinao afirmó que “no tiene ninguna presentación, es grosero pero, sobre todo, es probablemente inconstitucional”. Explicó que viola la separación de poderes y “debilita el sistema de frenos y contrapesos. Yo le pregunto al Gobierno. A cuenta de qué vamos a retroceder frente a los logros de la Constitución del 91 (...). Esto podría representar lo que es legislar en causa propia”.



Quien también expresó preocupaciones sobre el proyecto fue el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien opinó que en todos estos años el presidente no ha nombrado en su gabinete a los parlamentarios, “pero les nombra a sus amigos, a sus parientes, a sus esposas. Entonces, independencia real no ha habido”.



Por eso cree necesario crear otros mecanismos de independencia real. “Hay una coyuntura de personas muy particular de personas que quieren ser ministros, pero ese no es el tema de fondo para garantizar la independencia.



Pero hay quienes no descartan esta posibilidad de entrada. Para la exfiscal general Viviane Morales, por la corrupción del país “todo está envuelto en la sospecha”. “Entonces todas las reformas que se pretenden hacer se descalifican de una manera muy subjetiva”, agregó.

El ministro del Interior en las declaraciones en Casa de Nariño.

Morales explicó que no le disgusta la idea de que un congresista vaya al Gobierno, teniendo en cuenta que “en los últimos periodos presidenciales se ha visto una decadencia del gabinete”. “No me parecería malo mirarlo como un tubo de ensayo, una propuesta constitucional para que vaya gente al Gobierno y que pueda llegar allí a continuar una carrera política. Pero está manchada por la sospecha de que dos o tres congresistas que quieren llegar hoy al gabinete ministerial”.



La defensa la ha hecho el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien ha dicho que el Ejecutivo y el Legislativo se complementan “y nos parece que es lo coherente que si el partido se declara de gobierno, ¿qué lo limita para cogobernar?”. “Me niego a que nos neguemos la posibilidad de contar con la inteligencia del Congreso”, agregó.



