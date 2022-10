Entre los cambios planteados por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha llamado especialmente la atención la reforma política, que superó su segundo debate en el Senado. Ahora continuará con su discusión desde la Cámara de Representantes.



(Puede leer: 'Si algo le falta a este gobierno es tiempo': Petro a indígenas del Cauca)

Y aunque aún es precipitado hablar de su aprobación, ya que le restan seis debates dentro del Congreso, las voces críticas empiezan a advertir sobre un eventual ‘transfuguismo político’ y de los riesgos que habría al existir la opción de que los congresistas aspiren a cargos públicos mientras tienen una curul, que es uno de los puntos que trae el proyecto, así como la posibilidad de aspirar a alguna corporación pública por otro partido diferente al que se estuvo en el periodo anterior.



La analista y docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz menciona que, aunque estas figuras no son nuevas, sí se hace evidente una contradicción desde el Legislativo y la bancada oficialista, pues actualmente en defensa del proyecto afirman que podría ayudar a “fortalecer la política nacional”.



“Si ello es así, figuras como el transfuguismo no apuntan a estos procesos de fortalecimiento, porque eximiría de inhabilidades de estos plazos que debían cumplir los congresistas para su renuncia para poder aspirar a ocupar otros cargos, tampoco es una medida que favorezca al fortalecimiento de los partidos”, puntualiza Muñoz.



Por su parte, el analista y catedrático de la Universidad Externado Jairo Libreros considera que estos temas “podrían suponer un gran peligro para la democracia” del país, pues advierte que en ese caso se abriría una “puerta giratoria” entre el Legislativo y el Ejecutivo al tener la opción de postularse a los procesos electorales mientras aún legislan.



“Reformar la Constitución para complacer a unos cuantos creo que no es legislar. Se hacen evidentes unos intereses para las elecciones regionales del próximo año y el fortalecimiento que, obviamente, están buscando las colectividades”, indica.

Congreso de la República. Foto: Prensa Congreso

Al respecto, el analista y estratega político Guillermo Henao, expone que la llamada “puerta giratoria” entre las ramas del poder cambiaría las inhabilidades y les daría beneficios a los parlamentarios que podrían ser catalogados como anticonstitucionales.



“Esto también sería una apuesta para permitir negociaciones entre bancadas y el Ejecutivo que permita la llegada de otros actores que se quemaron en las elecciones y jugar con apoyos regionales”, explica Henao.



Sobre otros aspectos de la reforma, como las listas cerradas, el analista Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario, considera que es algo positivo, pues puede ayudar a “despersonificar la política” y como se plantea la alternancia entre hombres y mujeres permitirá avanzar en la paridad de género, tema en el cual “estamos tan quedados en Colombia”.



Y sobre el ‘transfuguismo político’, para Jaramillo esto podría “flexibilizar las fuerzas políticas para facilitar la gobernabilidad y la oposición”.



También desde el mismo Parlamento se han escuchado voces que cuestionan la reforma. Algunos opositores han afirmado que esta es en beneficio de la coalición del Pacto Histórico.



(Puede leer: Gobierno Petro buscará modificar la Justicia Especial para la Paz)



El senador David Luna, de Cambio Radical, asegura que con esta nueva ley se podría llegar a flexibilizar los términos para cambiarse de partido o movimiento político. “Esta reforma política lo que busca no es nada distinto que fortalecer al partido de gobierno. Y eso está bien, pero díganselo con claridad a la opinión pública, que quieren tramitar el transfuguismo para lograr debilitar a otros partidos”.

Sin embargo, desde la bancada oficialista y desde el mismo Gobierno Nacional han defendido el acto legislativo diciendo que “este promete acabar con el clientelismo y la corrupción electoral”.



Ahora bien, dentro del articulado se puede evidenciar que este insta a que “haya democracia interna” dentro de los partidos y movimientos políticos. Asimismo, establece nuevas directrices para la financiación de campañas electorales y organizaciones políticas, impidiendo que haya injerencia de privados. En esa medida plantea que el Estado deberá intervenir económicamente en estos procesos.



En esa línea, el presidente del Senado, Roy Barreras, defendió el proyecto de reforma y afirmó que están dando pasos hacia la consolidación de una autoridad electoral independiente. “(...). Arranca de raíz el clientelismo, por eso lo más importante es la lista cerrada, que es una lista anticorrupción, y contiene otra cosa bellísima, la paridad de género, haciendo justicia con la mitad de nuestros compatriotas que son mujeres”, señaló Barreras.



Sobre este tema, Henao advierte que las listas cerradas deben ir acompañadas de la fuerza de los partidos. “Sin esto no funciona debido a que un sistema partidista fuerte requiere partidos consolidados y estructuras de elección interna que respondan a demandas democráticas”, concluye.



DIEGO ANDRÉS LOZANO

REDACCIÓN POLÍTICA