El presidente del Senado, Roy Barreras, le hizo una directa recomendación a la Alianza Verde para que respalde las listas cerradas que propone la reforma política.



(Lea también: 'Ni con sus ridículas amenazas logrará la reforma política': Jota Pe a Barreras)



Dijo que rechazarlas “es oponerse al acuerdo de paz y a la agenda de gobierno, siendo partido de gobierno”.

Barreras expresó que los ‘verdes’ tienen una responsabilidad con el cambio que se hace “indispensable” si están interesados en aspirar a alguna presidencia en el Congreso dentro de estos cuatro años.

La Coalición Alianza Verde tiene una responsabilidad con el Cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el prox Congreso . El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros de narcotrafico y la compra y venta de votos de microempresas electorales. — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 10, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Senadora Angélica Lozano Correa. Foto: Archivo Particular

Y fueron precisamente estas declaraciones las que no cayeron bien entre integrantes de la Alianza Verde, que las tomaron como “amenazas”.



La senadora Angélica Lozano le dijo a este diario que esas sugerencias son “chantajes vulgares” que no les importan y a los cuales no van a ceder.



(Le sugerimos: 'No cedemos a chantajes': Angélica Lozano a Barreras sobre las listas cerradas)



Explicó que estar en contra de una reforma política “mala y ventajosa” no representa una fractura en la relación que la Alianza Verde tiene con el Gobierno: “Esa reforma política ni siquiera la defiende el presidente Gustavo Petro. Hemos sostenido reuniones con él donde nos ha hablado en detalle de sus grandes proyectos. Lo único que no menciona es esta iniciativa”.

La legisladora aclaró que Barreras no representa la voz del Ejecutivo. “Roy habla por sí mismo. Nosotros le hicimos saber, desde el primer debate, al ministro del Interior, Alfonso Prada, la posición de los ‘verdes’ sobre esta reforma”, dijo.

.@RoyBarreras La mayoría absoluta del @PartidoVerdeCoL está en contra de la lista cerrada.



No tenemos precio, ni cedemos ante chantajes.



Votar la reforma constitucional en curso bajo conflicto de interés para garantizar determinado renglón, ministerio, o cargo es corrupción. https://t.co/10NSOF0PSz — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 10, 2023

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien es integrante de la Alianza Verde y un fuerte crítico del Gobierno, expuso que Roy Barreras “es el mismo ‘politiquero’ de siempre y que esta vez acudió a la amenaza para presionar al partido de votar una reforma nefasta”.



(Le puede interesar: Congreso, Procuraduría y Fiscalía investigan las denuncias de acoso sexual)

Facebook Twitter Linkedin

Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde Foto: Cortesía



“Como grupo político hemos decidido no apoyar esta iniciativa y nos vamos a parar duro contra ella. La mayoría de los integrantes comparte esta posición”, sentenció Hernández.

Para el congresista, las declaraciones de Roy Barreras sí desestabilizan la relación del partido con el Gobierno. Considera que en unos meses la actitud autodemandante del presidente del Senado pasará factura en el Congreso.

@RoyBarreras ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política,(hecha a la medida de politiqueros como ud) en @PartidoVerdeCoL tenemos principios innegociables. Decimos NO a las listas cerradas, NO al transfuguismo, a la puerta giratoria y destrucción de minorías! pic.twitter.com/dwO4mPYQQv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 10, 2023

Otro de los temas que están sobre la mesa es la posibilidad de que la Alianza Verde considere dejar de ser coalición de gobierno y se declare en independencia. Una decisión que pueden “modificar” por una sola vez durante el periodo de gobierno y la cual el senador Jota Pe Hernández ve como una salida viable ante tantas diferencias.



(Además: María José Pizarro habla de fracturas en el Pacto y del proceso con el Eln)



“Cada vez más integrantes del partido se han dado cuenta de que ser de gobierno solo es algo que le conviene al Ejecutivo, no a los sectores políticos aliados”, señaló.

El senador reveló que varios de los integrantes de la Alianza Verde critican que el Gobierno no los escucha. Ese es uno de los puntos que, según él, generan más descontento.



“El Congreso debería ser independiente al Ejecutivo. Somos el órgano que hace control político, no podemos actuar a lo ‘arrodillado’ porque cedemos ese poder. Hay varios miembros del partido que quieren independencia”, enfatizó Hernández.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA