El presidente Gustavo Petro mató, virtualmente, la reforma política el jueves a las 7:16 de la mañana, casi dos horas antes de que continuara en la Comisión I del Senado el quinto de ocho debates de la iniciativa oficial que prometía acabar con el clientelismo y la corrupción electoral.



“Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”, trinó el mandatario.

Creo que en la reforma política no queda ningun tema progresista.



Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política https://t.co/G5JPa6ULsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2023

Dos horas y media después, en esa célula legislativa el presidente del Congreso, Roy Barreras, le dio la estocada final al proyecto que tenía dividida a la coalición de gobierno.



“Le pido hoy al señor ministro (Alfonso Prada) y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esa es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria”, dijo mientras rompía el texto frente a sus compañeros. La escena fue captada en una foto que se volvió el símbolo de la muerte de la reforma política, que se traduce en la primera gran derrota de Petro y de Roy en el Congreso, luego de que el año pasado lograron que el Legislativo caminara a su ritmo.

Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

La muerte anunciada de la reforma política

El deceso, podría decirse, se confirmó hacia las 12:30 p. m., cuando 16 senadores votaron a favor una proposición de retiro que tuvo que hacer el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, luego de que la reforma se quedó sin las mayorías para ser aprobada.



Los mismos padres de la reforma, Petro y Roy, tuvieron que ceder ante la presión de las mayorías y retirarla, no sin antes advertir que no se rendirán, pues tanto Prada como el presidente del Senado advirtieron que buscarán un nuevo proyecto que, dicen, sirva para limpiar la política.



“No celebren los que al oponerse a la reforma quieren mantener el actual sistema clientelista corrupto (...). Habrá reforma sin afanes y más profunda”, comentó Barreras. Prada, por su parte, hizo un llamado para un gran acuerdo nacional que permita llegar a un consenso.



Pero el proyecto que murió en quinto debate no era, precisamente, un manual de transparencia política. Revivía, por ejemplo, la puerta giratoria entre Congreso y gabinete, una de las prácticas mas cuestionadas porque le da al Ejecutivo la posibilidad de atraer votos en el Legislativo con la zanahoria de un asiento ministerial.

El miércoles se consolidó un bloque liderado por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se estrenó como oposición, y las mayorías estaban listas para archivar la iniciativa. Pero Roy llegó y, tras una maniobra aprovechando su posición como presidente del Congreso, le dio a la reforma unas 20 horas más de vida. Pero en ese lapso no logró aceitar la aplanadora. Las mayorías estaban firmes para hundirla.



La iniciativa, que fue aprobada en sus anteriores cuatro debates, ya venía haciendo agua desde la conciliación en Cámara, donde hubo más de 140 impedimentos. Y finalmente, a siete meses de iniciado el gobierno Petro, su caída pone por primera vez a prueba la solidez de la coalición oficialista.



El proyecto tenía varios pecados. Las listas cerradas no terminaban de convencer, pues no estaban claras las reglas de su construcción. Asimismo, terminaron metiéndole un exótico parágrafo que prácticamente garantizaba la reelección del actual Congreso.

Discusión de la reforma política en el Senado. Foto: @alfonsoprada

Y el Gobierno nunca logró vender la idea de por qué había que revivir figuras eliminadas con la Constitución de 1991 y anteriores reformas políticas, como el transfuguismo y la ya mencionada puerta giratoria, a la que además le añadieron que el congresista, después de la ‘palomita’ ministerial, pudiera volver tranquilo a su curul.



Con todos estos elementos polémicos la reforma sobrevivió los primeros cuatro debates, pero la última ponencia terminó por romper incluso al mismo Pacto Histórico, cuya bancada en Cámara pidió su hundimiento.



Es una derrota de Petro y de Roy –que no la reconocen y que intentaron mostrar lo que pasó el jueves como una iniciativa de su parte, más que como la aceptación de una realidad impuesta porque están cambiando cosas en el Congreso–.



Pero también se ha producido un golpe del Pacto al presidente del Congreso, con quien hay diferencias y nunca ha sido aceptado del todo en la coalición, pese a que es el hombre clave de Petro en el Congreso y no cabe duda que el Legislativo ha marchado en parte gracias a él.



“Creo que es el final de una crónica de muerte anunciada. Y anunciada ya desde diciembre del año pasado. En ese momento se votó la conciliación, pero el Senado, hay que decirlo con toda la claridad, propició la creación de un Frankenstein”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Él ha sido duro crítico de Barreras, a quien ha fustigado por tomar distancia de la propuesta de reforma a la salud del presidente Petro y la ministra Carolina Corcho.



Desde esta corporación aseguran que Roy Barreras y Ariel Ávila (Alianza Verde), ponentes principales en Senado, armaron ese ‘Frankenstein’, al que en la ponencia para quinto debate le metieron la ‘puerta giratoria remasterizada’. Roy afirmó que fue una idea de Ávila, quien estuvo esta semana en Argentina y aún guarda silencio.

Facebook Twitter Linkedin

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Desde la oposición fustigan al Gobierno y al Pacto, pues dicen que ahora nadie responde por la polémica iniciativa. “Cínicamente el Gobierno le miente a Colombia diciendo que no le gusta la reforma política, pero fueron ellos mismos los que la firmaron y la presentaron. Fueron los senadores del Pacto Histórico quienes impedían que se hundiera”, comentó el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández, uno de los principales opositores a la reforma y quien protagonizó duros enfrentamientos con Barreras en estos debates.



“El Pacto Histórico fue el autor de la reforma política. El Pacto Histórico introdujo muchas de las disposiciones cuestionadas. Cuando se iba a votar para hundirla, María José Pizarro y Alexander López se opusieron y torpedearon. Hoy la reforma amaneció huérfana: ‘Yo no la crié’”, aseguró la uribista Paloma Valencia.



“Muy conveniente usted, Presidente. Justo cuando notó que no le daban los votos para aprobar su reforma política, sale a decir que “ya no es progresista”. Claro, es una reforma clientelista y corrupta y, además, es de su autoría”, afirmó el senador de Cambio Radical David Luna.

¿Qué sigue tras la derrota de la reforma política?

El hundimiento de la reforma política es un duro golpe a Petro en un semestre en el que su gobierno le apuesta a 29 proyectos —eran 30—, especialmente las llamadas reformas del cambio como las que modifican los sistemas laboral, pensional y de salud.



Ya esta última iniciativa tiene pasando aceite a la coalición de gobierno y todavía no garantiza el apoyo de los liberales, conservadores y ‘la U’, con quienes desde hace más de un mes se viene trabajando para llegar a un consenso, ni tampoco logra el respaldo de la Alianza Verde.

Petro hoy parece estar solo con los votos del Pacto Histórico, pero según los mismos congresistas, cada reforma tiene sus propias dinámicas, por lo que, dicen, no necesariamente lo que pasó con la que se acaba de hundir marcará el futuro de las otras.



“Cada reforma tendrá sus coyunturas, no creo que la reforma política marque un camino. Pero creo que va a ser un llamado importante al Gobierno para el consenso, para que escuche a la ciudadanía, a los partidos, para que no se le olvide que viene de unas movilizaciones sociales”, afirmó la representante por la Alianza Verde Katherine Miranda, también dura crítica de la reforma.



Prueba de esto es que esta semana pasó el Plan Nacional de Desarrollo. Y aunque a Petro le quitaron cinco de las facultades extraordinarias que pedía, la esencia del proyecto se mantiene, lo que significa que se contó con el respaldo de las mayorías legislativas.



La negociación del Gobierno con liberales, conservadores y ‘la U’ en la construcción de una nueva reforma a la salud marcará, según todas las fuentes, el futuro de la aplanadora de Gobierno en el Congreso.



Mateo García

