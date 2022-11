La reforma política, que es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, vuelve esta semana al Congreso de la República. Se espera que se termine de elaborar la ponencia de esta reforma constitucional que entrará en el tercero de ocho debates en la Cámara de Representantes.



Además, si la elaboración del documento definitivo avanza según lo planeado, esta misma semana podría estar llevándose a cabo el debate en la Comisión Primera de dicha corporación.





Y aunque aún no se conoce la ponencia, ya hay polémica por lo que se viene en este tercer debate, que se suma a algunos artículos que ya fueron aprobados en el Senado.



El viernes, Heráclito Landínez, representante ponente de la reforma, que, según el Gobierno Nacional pretende acabar con el clientelismo y la corrupción electoral, informó que se discutirá la posibilidad de ampliar el periodo del Presidente de la República, Congreso, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos. La idea es que pasen de cuatro a cinco años y comience a aplicarse desde 2026. Es decir, no se aplicaría para los actuales congresistas ni para el presidente Petro.



Pero esta propuesta no es iniciativa del Gobierno ni de los ponentes. Y Landínez, quien hace parte del Pacto Histórico, afirmó que el tema de los periodos es una propuesta del Partido Conservador y será llevada al debate como una proposición y no como parte de la ponencia.



Además, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que no apoyan la ampliación. “El Gobierno no busca la ampliación del periodo y no apoya la ampliación de un solo día, más allá de los cuatro años para el que fue elegido”, comentó.



Más allá de la aclaración del Gobierno, hubo críticas desde distintos sectores. Una de las más duras fue la del senador David Luna, quien dijo que "al gobierno de Petro se le volvieron costumbre los ‘articulitos’. Ahora pretenden meter a mansalva este orangután en el tercer debate de la reforma política, sin respetar la ley. Claramente quieren cambiar las reglas del juego democrático. Me opondré con serios argumentos”.



Landínez, de igual forma, informó que en la Cámara de Representantes intentarán revivir la obligatoriedad del voto, que el Senado hundió en la plenaria, e incluirán que para las ciudades con más de dos millones de habitantes haya segunda vuelta en la elección de alcaldes. Esta figura ya se aplicará en Bogotá para las elecciones del 2023, gracias a una reforma constitucional aprobada en pasados periodos legislativos.

Las otras polémicas

Entre los otros temas que han causado polémica alrededor de esta reforma constitucional están el regreso de viejas figuras como el ‘transfuguismo político’ y la llamada ‘puerta giratoria’, que algunos afirman beneficiaría especialmente a la bancada oficialista.



Y es que desde la oposición insisten en que este proyecto se está haciendo para beneficiar al Pacto Histórico y buscan que este se consolide como la principal fuerza política del país.

Primer debate reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, autorízase, por una sola vez, a partir del periodo que inicia en el 2026, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado dos meses antes de dicho periodo a su curul, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, señala el texto aprobado en Senado hace un mes.

“Eso es pura corrupción”, dijo hace unas semanas el expresidente del Parlamento y militante del Centro Democrático Ernesto Macías.



Pero analistas políticos también han advertido sobre lo que estos artículos, de ser aprobados, podrían significar para la democracia del país.



“Las coaliciones tienen reglas muy particulares actualmente y para que el Pacto sobreviva y pueda repetir sus éxitos electorales de este año necesita una reglamentación muy clara”, explicó el profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset, quien coincide con que dichos artículos podrían estar orientados para el fortalecimiento de la coalición con la que Petro llegó a la Presidencia.



Pero también hay quienes señalan que si bien el Pacto Histórico puede verse beneficiado, otras colectividades también, pues todos podrían acogerse a esas nuevas normas. “Porque les daría herramientas para hacer alianzas y reorganizar sus estructuras”, comentó el analista Guillermo Henao.

Estos dos temas, así como la obligatoriedad del voto, son los más sensibles del proyecto, que va de la mano con la actualización del Código Electoral, que también se espera que en los próximos días comience su discusión.



Los otros puntos claves

Pero más allá de estas polémicas, que sin duda serán ampliamente discutidas, se plantean artículos que, en palabras del presidente del Congreso, Roy Barreras, van a “combatir la corrupción y el clientelismo”. Y podría funcionar.



De hecho, desde el Gobierno insisten en que esta reforma hace parte del mandato popular por el que Petro fue elegido como Presidente de la República.



Por ejemplo, el texto aprobado en el Senado señala que las listas cerradas serán la única opción en las campañas al Congreso, asambleas y concejos. Estas deberán construirse con democracia interna y habrá paridad de género e “identidad de género diversas”. Quienes incumplan, perderán la personería jurídica.



El establecimiento de las listas cerradas será obligatorio por dos periodos consecutivos. Es decir, de aprobarse la reforma los partidos deberán aplicarlo para las elecciones del 2026 y 2030. Sin embargo, para las del 2034 será opcional.



El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landínez será ponente del proyecto en Cámara. Foto: Prensa Heráclito Landínez

Pero se aclara que las listas conformadas exclusivamente por mujeres sí podrán presentarse a las elecciones sin ningún inconveniente.



En cuanto a financiación, esta será “preponderantemente” estatal. La idea del Gobierno era que fuera únicamente por parte del Estado y cerrarles la puerta a los privados, pero finalmente se acordó que el Estado será el principal financiador.



“Será estatal, equitativa, para evitar que los partidos terminen prisioneros de la financiación privada y, en el peor de los casos, de la financiación ilegal”, explicó Barreras, quien fue ponente de la iniciativa en el Senado.



De otro lado, se limitan los periodos en corporaciones públicas con el objetivo de que haya una renovación política. Nadie podrá ser elegido más de tres periodos consecutivos.



“Acaba la compra y venta de votos. Arranca de raíz el clientelismo. Por eso, lo más importante es la lista cerrada, que es una reforma anticorrupción, y contiene otra cosa bellísima, la paridad de género, haciendo justicia con la mitad de nuestras compatriotas, que son mujeres, y que tendrán ahora el derecho y los partidos la obligación de que la mitad de sus senadoras y congresistas sean mujeres”, aseveró Barreras, quien fue ponente de la iniciativa en Senado, cuanto esta fue aprobada en esa corporación.



Agregó que se está avanzando en una reforma política que “limpia la política y estamos dando pasos hacia una autoridad electoral independiente. Es una buena reforma política”.



Pero todo está dado para que, al igual que en el Senado, el proyecto sea avalado en las próximas semanas y así poder tener los cuatro debates restantes en el primer semestre del 2023.



