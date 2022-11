La Comisión Primera de la Cámara de Representantes avaló la posibilidad de que los congresistas pudieran llegar al Gobierno Nacional, la cual está contemplada en la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro.



En la discusión se dijo que esto era un sistema parlamentario y no presidencialista, como es el sistema colombiano. Además, se llegó a decir que era un artículo pensado en Roy Barreras. De hecho, en el Congreso le dicen "el artículo Roy". Pero finalmente no lograron hundirla.



(En contexto: Reforma política abrió la puerta para cambiar de partido; así va el debate)

El representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui aseguró, incluso, que ese artículo "tiene nombre propio" y dijo que "está muy mal visto que esta comisión, que este Congreso permita la aprobación de un artículo que tiene cara propia. Se convierte en un instrumento de seducción por parte de los gobiernos a los congresos. ¿Acaso no habrá un congresista que quiera empezar a hacer méritos para mañana aparecer nombrado ministro?".

Me niego a que nos neguemos la posibilidad de contar con la inteligencia del Congreso FACEBOOK

TWITTER

(Además: 'A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor'; se enredó el Código Electoral)



Quien también mostró una fuerte oposición fue la representante Chaterine Juvinao, quien afirmó que el artículo "no tiene ninguna presentación, este artículo es grosero pero, este artículo, sobre todo, es probablemente inconstitucional".



Explicó que viola la separación de poderes y "debilita el sistema de frenos y contrapesos. Yo le pregunto al Gobierno. A cuenta de qué vamos a retroceder frente a los logros de la Constitución del 91. A son de qué vamos a retroceder, a son de qué vamos a volver al pasado. Le pido al Gobierno que, primero, tenga presente que esto podría representar lo que es legislar en causa propia".



Juvinao aclaró que si un congresista renuncia para ir al Ejecutivo, cuando lo sea, habría legislado en causa propia y podría haber pérdida de investidura.



(También: 'A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor'; se enredó el Código Electoral)



El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo durante la discusión que es uno de los artículos más interesantes de los que tiene la reforma. Explicó que el Ejecutivo y el Legislativo se complementan "y nos parece es que lo coherente que si el partido se declara de gobierno, ¿qué lo limita para cogobernar?"



Agregó que "la representación de un congresista o una congresista en el Gobierno le da más peso político al Gobierno frente al Congreso". Congresistas que pueden llegar a ser ministros "dan el ejemplo que hay una riqueza y un peso político".



Y señaló que muchos se formaron como congresistas terminaron como presidentes, por lo que cree que un congresista puede aportar mucho al Ejecutivo. "Me niego a que nos neguemos la posibilidad de contar con la inteligencia del Congreso".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA