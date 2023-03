Las fuerzas de la Comisión I del Senado parecían estar alineadas para archivar este miércoles la reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Luego de negar una proposición de aplazamiento de la discusión propuesta por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien argumentó que el ponente, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no estaba presente porque se encontraba en quimioterapia, esta célula legislativa parecía tener las mayorías para hundir el proyecto.



"No creo que sea un mico ni un orangután. No podemos avanzar en votar una proposición de archivo de una reforma política aprovechando que no se encuentra aquí el coordinador ponente, entre otras, tampoco se encuentra el senador Ariel Ávila, coordinador ponente. Me parece hasta indecente avanzar, de rapidez, en archivar un proyecto bajo esas circunstancias", expuso Pizarro a sus colegas. El ministro del Interior, Alfonso Prada, tampoco estaba en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.



🚨OJO!! En Comisión I, cuando notaron que no tenían los votos para evitar hundir la Ref Política, levantaron con la excusa de ir a Plenaria, que había sido aplazada para las 4PM. Decidimos retirarnos, no haremos parte del circo de la aplanadora del Gobierno. Acá las pruebas⤵️ pic.twitter.com/7XxZnuPkVC — David Luna (@lunadavid) March 22, 2023

Había poco tiempo. La plenaria del Senado, que en principio estaba citada para las 2 de la tarde para el debate de la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue aplazada para las 3 y, finalmente, quedó para las 4.



“Corrimos la plenaria a ver si somos capaces de hundir la sopa de micos de la reforma política”, se comentó por parte de algunos congresistas.



La votación de archivo propuesta por Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Jorge Enrique Benedetti, Cambio Radical, ambos de oposición, parecía inminente. Y parecía inminente que, de votarse, la reforma se archivara.



Es increíble que los únicos que se oponen a que se hunda el adefesio LA REFORMA POLÍTICA sean los dos senadores del PACTO HISTÓRICO María José Pizarro y Alexander López / esta reforma es un atentado a la democracia y los colombianos LA RECHAZAN! pic.twitter.com/pouiLA6pHv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 22, 2023

Partido Liberal, Alianza Verde, Centro Democrático, Cambio Radical estaban decididos a hundirla. Con esos votos era suficiente.



Pizarro y Alexander López, también del Pacto, buscaban ganar tiempo. Y Roy Barreras iba en camino: “Me dicen que hay cierto desorden en la Comisión Primera pero no es grave. Ni el código electoral ni la reforma política tal como está pondrán en riesgo las reformas sociales que son la prioridad del presidente Petro”.



Finalmente, llegaron Barreras y Prada al recinto y, al final, salvaron el proyecto, pues la discusión se aplazó.



Barreras aseguró que estuvo hospitalizado durante toda la mañana y dijo que a las 3 p. m., “dentro de seis minutos, voy a abrir el registro de la sesión plenaria, que todos debemos asistir (...) el presidente decide la hora”, dijo y se retiró del recinto.



Me dicen que hay cierto desorden en la Comisión Primera pero no es grave. Ni el código electoral ni la reforma política tal como está pondrán en riesgo las reformas sociales que son la prioridad del Presidente @petrogustavo — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 22, 2023

Y una vez dijo esto, comenzaron a salir uno a uno los congresistas. La discusión se quedó sin quórum y el debate quedó para este jueves.



"Hoy estuvimos a punto de hundir en Comisión I la reforma política a la que yo defino como un adefesio. Le acabo de decir a Roy: una porquería", dijo el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, uno de los principales opositores al proyecto.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, confesó durante su intervención que estaba confundido con esta discusión y dijo que había llegado dispuesto a debatir. Cuestionó, por ejemplo, que se adjudique maldad al levantamiento de la sesión y agregó, respondiendo a quienes argumentaron que se iba a hundir la reforma, que "anticipar resultados sin que hayamos tenido la posibilidad de debatir, me parece un poco veloz, ligero".



Irene Vélez y Roy Barreras en el debate de moción de la ministra Vélez. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Estas movidas de los aliados del Gobierno fueros duramente criticadas por parte de la oposición.



“Ante esa realidad la Mesa Directiva del Senado cambió en tres oportunidades la citación a la Plenaria para evitar que la discusión en la Comisión Primera continuara y el presidente de la Comisión dilatando la votación de proposiciones”, afirmó el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y agregó que la Comisión estuvo cerca de archivar la reforma política que establece beneficios a los congresistas, que limita las funciones de la Procuraduría y beneficia a algunos integrantes del Pacto Histórico que vienen siendo investigados por ese ente de control, entre otros temas a los que nos hemos opuesto”, concluyó el senador.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA