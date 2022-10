La reforma política propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual promete acabar con el clientelismo electoral y otras prácticas de corrupción en las elecciones en el país, sigue avanzando en el Congreso de la República.



El Senado aprobó este martedicha iniciativa y ahora será discutida en la Cámara de Representantes para que siga su curso en el legislativo, pues aún le faltan seis debates, teniendo en cuenta que se trata de una reforma a la Constitución.



Aunque la mayoría del articulado avanzó sin problemas, la plenaria del Senado hundió la posibilidad de establecer el voto obligatorio en el país, el cual era uno de los pilares de este proyecto.



“Este acto legislativo que busca, hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz. Para hacerle revisión, profundización y ajustes institucionales necesarios de la democracia en Colombia, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales para hacerle frente a los retos de construcción de la paz del país,” afirmó Alfonso Prada, ministro del Interior, cuando radicaron el proyecto hace unas semanas.



Y en ese sentido fue el pronunciamiento del presidente del Congreso, Roy Barreras, ponente de la reforma, al resaltar las bondades del proyecto conformado por 10 artículos.



“Es una reforma anti corrupción, que arranca de raíz el sistema clientelar, que limpia y cambia la política colombiana", aseveró el presidente del Congreso.



El Senado aprobó las listas cerradas y paritarias en los partidos políticos. Según Barreras, este es el corazón de la reforma y es clave para comenzar a luchar contra la corrupción de nuestro sistema electoral.



Además, estas listas deben ser elaboradas a través de un proceso de democratización interna de los partidos.



Sin embargo, este fue uno de los puntos más polémicos. Algunos congresistas como Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, argumentaron que de no ser por el voto preferente ellos nunca habrían llegado al Congreso, pues ocuparon una posición muy baja en el listado del partido. Es “pasar de la compra de votos a la compra de curules”, aseveró.



Pero Barreras y el Gobierno insistieron en que este punto era clave para acabar con el clientelismo.



"Mandemos a Colombia un verdadero mensaje de cambio", les dijo Prada a los senadores para que votaran de forma positiva este artículo. Y recordó que la esencia es “la paridad, la alternancia y la universalidad”.



Radicación de la reforma política. Foto: Ministro de Interior, Alfonso Prada

El articulado aprobado también autoriza a los miembros de una corporación pública (Congreso, asambleas y concejos) que renunciaron a su curul volver a aspirar a un cargo por un partido diferente al que los avaló previamente sin incurrir en doble militancia.



El proyecto también plantea que la financiación de las campañas será en su mayoría por parte del Estado e irá directamente a los partidos y no a los candidatos.



Otra de las novedades de la reforma constitucional es que nadie que haga parte del Congreso, asambleas, concejos y otras corporaciones podrá elegirse por más de cuatro periodos consecutivos en una de esas corporaciones.



La plenaria también aceptó que los congresistas puedan ser nombrados como ministros. Es decir, si en el actual gobierno llaman a un legislador para que haga parte del Ejecutivo, este podrá ser ministro.



Uno de los temas más debatidos fue la posibilidad de eliminar el conflicto de intereses. Desde el Centro Democrático, por ejemplo, argumentaron que no era lógico que un congresista sea elegido por un sector y no pueda participar en discusiones que favorecen o afectan a dicho sector. No obstante, este punto no fue avalado por la plenaria.



Este es uno de los proyectos claves del Gobierno Nacional, por lo que se espera que se le dé prioridad en la Cámara de Representantes.



Durante la discusión el Centro Democrático, partido de oposición, manifestó algunas dudas sobre la reforma.



"Es una reforma de políticos para políticos y no está mirando los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía", afirmó la senadora Paloma Valencia.



Incluso, el miércoles de la semana pasada cuando comenzó la discusión se retiraron del debate cuando se discutía el tercer artículo. No fueron los únicos que abandonaron el recinto. El Partido Conservador y de Cambio Radial también lo hicieron.



"Resulta notorio es que el Partido Conservador decidió en bancada ausentarse y será un tema del ministro del Interior de preguntarles si son o ya no son banca de Gobierno. Los partidos de Gobierno acompañan las reformas de Gobierno, yo confío en que el Partido Conservador regrese a acompañarnos", aseguró ese día el presidente del Congreso.



Pero este martes los conservadores sí participaron de la discusión y apoyaron al gobierno en su reforma. Incluso, Barreras aseguró antes de iniciar el debate que "acababa de hablar con el presidente el Partido Conservador", por lo cual los esperaba en la plenaria.