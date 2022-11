Una vez el gobierno del presidente Gustavo Petro sacó adelante la Ley 418, marco jurídico de la ‘paz total’, y la reforma tributaria, su apuesta en el Congreso se centró en la reforma política.



La reforma constitucional pasó su tercero de ocho debates. Al presentarse se anunció que buscaba reorganizar las fuerzas políticas a la realidad actual y acabar con el clientelismo y la corrupción electoral.



(Puede leer: ¿Qué pasó con el Código Electoral, el proyecto que se le enredó al Gobierno?)



Para analistas consultados por este diario, estos son elementos de aplauso, pero tiene otros que generan polémica.

La lista de los principales artículos aprobados por la Comisión Primera de la Cámara es variada: listas cerradas y paritarias –considerado el corazón del proyecto–, financiación 100 por ciento estatal para las campañas, prohibición del dinero en efectivo en donaciones, transfuguismo y que los congresistas puedan ir al Gobierno están entre ellos. Ahora el proyecto irá a plenaria.



La profesora Nadia Pérez, analista política, dice que le inquieta que no se está tocando la estructura del poder electoral. Sin embargo, resaltó que por ahora las listas cerradas han sido aprobadas en todos los debates.



“Es un aspecto positivo teniendo en cuenta que este artículo va amarrado con temas de democratización y financiación”, dice.



“Busca fortalecer a los partidos y los procesos de democracia interna, así como hacer mucho más equitativo el acceso a la financiación de las campañas”, argumenta.



Recuerda, no obstante, que hay congresistas que reclaman que si no fuera por las listas abiertas, no habrían llegado al Legislativo. En la realidad, obliga a que cada aspirante debe salir a buscar sus propios votos y en ese contacto directo, el elector lo premia eligiéndolo. La discusión está abierta.



(En otras noticias: Las claves de los 16 acuerdos entre Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador)

Facebook Twitter Linkedin

Debate de reforma política de la Comisión Primera de la Cámara. Foto: @juanchowills

Los otros puntos que preocupan

Otro tema sensible: el artículo que le quita facultades a la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Este señala que solo decisiones judiciales lo podrán hacer, y no decisiones administrativas, según un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Jaime Duarte, profesor de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, comentó que el artículo “es interesante y, aunque se ve un poco como si fuera revanchismo de Petro –fue sancionado por la Procuraduría cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá–, es solo una coincidencia”. Para él, sí se debe modificar la Constitución según lo que determinó la Corte.

Pero, sin duda, el transfuguismo y que los congresistas puedan ser ministros son temas que preocupan. Para Duarte, “lo único que hace en un sistema presidencial así es acabar con el control político”.



Este punto de la reforma es conocido en los pasillos del Congreso como el “artículo Roy”, en referencia al presidente del Senado, Roy Barreras, quien, así las cosas, podría, por ejemplo, llegar al gabinete. Los expertos consideran que altera la arquitectura del Estado.

Sobre el transfuguismo, que permite a los congresistas cambiar de partido sin incurrir en doble militancia, también hay un ruido que alerta.



Algunos partidos señalan que está hecho para fortalecer al Pacto Histórico como la principal fuerza política del país. Sin embargo, el analista Guillermo Henao afirma que no solo el Pacto se vería beneficiado, sino todos los partidos.



“Porque les daría herramientas para hacer alianzas y reorganizar sus estructuras”, dice.



Lo cierto es que a este proyecto aún le falta por superar cinco debates y lo aprobado hasta ahora puede cambiar, e incluso pueden aparecer nuevos artículos.



POLÍTICA

Otras noticias de Política

- Habla funcionario de Migración que golpeó a un viajero: 'Quiero pedir excusas'



- Mábel Lara y María Jimena Duzán, entre las cuatro nuevas negociadoras con Eln