Cathy Juvinao, representante a la Cámara del Partido Verde, criticó con dureza a Roy Barreras, presidente del Congreso, por el contenido del texto de la reforma política que, según ella, es ahora "peor".



"Senador @RoyBarreras: de buena fe acepté su invitación a un café empezando 2023 a fin de mejorar la reforma política y eliminar micos e incentivos perversos", escribió ella en su cuenta de Twitter. "Es triste que no solo no se tuvo en cuenta ninguna sugerencia, sino que la ponencia para segunda vuelta es aún peor", argumentó.



La afirmación de la legisladora muestra la dificultad para el Gobierno Nacional de sacar adelante el conjunto de reformas en las sesiones ordinarias.



De hecho, las llamadas reformas del cambio del presidente Gustavo Petro se tomarán la agenda del Congreso este semestre. El Ejecutivo les apuesta a más de 30 proyectos –18 nuevos y 12 que venían en curso–, entre ellos iniciativas claves como las que modifican los sistemas laboral, pensional y de salud.



Se suma la ley de sometimiento, fundamental para la ‘paz total’, así como la polémica reforma política, que tiene dividida a parte de la coalición por figuras como el transfuguismo y el hecho de que los congresistas puedan ir al Ejecutivo.



La agenda es bastante apretada, pues casi que cada semana estará en discusión uno de esos proyectos. También se deben tener en cuenta las iniciativas propias de los congresistas y que se está en un año electoral, por lo que muchos parlamentarios tendrán sus ojos, así como sus agendas, puestos en las regionales. Además, se atraviesa la Semana Santa.



Ya el presidente del Congreso, Roy Barreras, le dijo a Petro que será necesario convocar sesiones extras después del 20 de junio, pues es probable que algunas de las leyes no alcancen a ser aprobadas en las ordinarias.



“Hemos acordado con el ministro del Interior, Alfonso Prada, una agenda ambiciosa en los tiempos, teniendo en cuenta que, desafortunadamente, el mes y medio de las extras no nos permitió avanzar. Pero soy optimista (...). Esperamos que en las próximas cuatro semanas, de aquí a la segunda semana de abril, la Comisión I de Senado evacue Código Electoral, reforma política, sometimiento a la justicia, hacinamiento carcelario y podamos avanzar hacia plenaria”.



Y dijo que la Cámara avanzarán la reforma de la salud y laboral, así como las comisiones económicas conjuntas el Plan de Desarrollo.



“Los tiempos, si somos juiciosos, con el pie en el acelerador y el mensaje de urgencia del proyecto de sometimiento, nos pueden alcanzar para cumplir el compromiso de los pilares fundamentales de la bancada del gobierno Petro: las reformas sociales profundas y la ley de sometimiento para avanzar en la ‘paz total’”, complementó Barreras.



Pero, aparte de los tiempos, el semestre se inicia con un ingrediente adicional: la coalición no se ve tan sólida como lo estuvo el semestre pasado.



Prueba de ello es la reforma de la salud, que lleva más de un mes sin comenzar a ser debatida y ni siquiera está lista la ponencia, aunque fue radicada en medio de las sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo entre el 7 de febrero y el 15 de marzo.



