La reforma política propuesta por Gustavo Petro que, entre otras cosas, plantea establecer el voto obligatorio en el país, ha estado en el centro del debate luego de ser aprobada por la Comisión Primera del Senado.



Si bien hay opiniones a favor y en contra de lo planteado por el Ejecutivo que promete, entre otras cosas, combatir el clientelismo y la corrupción electoral, para algunos sectores la reforma política debe ser mucho más profunda.



En ese sentido va una iniciativa tramitada por los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila, de la coalición Centro Esperanza. Ellos plantean que se deben reformar las autoridades electorales.



Por ejemplo, proponen crear una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano. Para de la Calle, su reforma constitucional busca independencia en el órgano electoral y eficacia en la solución de los litigios y demandas que se dan alrededor de los partidos políticos, así como de sus miembros.



Colombia necesita una serie de reformas para cambiar el sistema político. Ya avanzamos con la reforma política pero aún quedan pendientes las reformas al órgano electoral, la Registraduría y a la justicia electoral.



Junto al senador @DeLaCalleHum les enviamos este mensaje. pic.twitter.com/gonXx6ROUD — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) September 26, 2022

Es por eso que en primer lugar buscan transformar el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues quienes lo integran son postulados por los mismos partidos y escogidos por sus miembros. Su propuesta es crear una nueva autoridad electoral integrada por cinco magistrados que sean escogidos a través de mecanismos que garanticen una mayor independencia.



“Los consejeros electorales van a nombre de los partidos. Se habla de financiación electoral, pero para realmente estar con dientes revisando la financiación de las campañas, por ejemplo, es necesario que el consejo sea independiente”, explicó De la Calle.



Y agregó: “Se dice que pierde la personería un partido, pero quién lo resuelve, el amigo de ese partido o el enemigo de ese partido. Ambas cosas muy malas. Por eso la independencia del consejo es crucial”.

Sobre los temas jurídicos, que actualmente los maneja la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo que busca la iniciativa parlamentaria es la creación de una corte electoral. Esto, señala, podría permitir mayor eficacia al resolver los litigios y demandas, como pérdidas de investidura, por ejemplo.



De la Calle indica que si bien el proyecto del Gobierno tiene buenas intenciones, de ser aprobado no solucionará todos los problemas de fondo que tiene nuestra democracia y el funcionamiento de los partidos políticos.



El senador, además, señala que en algún momento se habló de la posibilidad de unificar su proyecto con el del Gobierno, pero esto no ha sido posible, por lo que el suyo podría hundirse incluso si no se discute el primer debate esta semana. Sin embargo, tiene confianza de que pueda salir adelante, aunque el tiempo está en su contra por ser una reforma constitucional.



REDACCIÓN POLIÍTCA