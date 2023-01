Este miércoles, líderes del partido Alianza Verde se reunieron con el ministro del Interior, Alfonso Prada, para exponer sus preocupaciones sobre el proyecto de reforma política -que se alista para iniciar su segunda vuelta en el Congreso-.



El objetivo de este encuentro también fue hablar de la agenda del período legislativo que está por comenzar. En este espacio participaron 15 integrantes de la bancada presencialmente y los demás miembros asistieron de forma virtual.

Este consenso es importante porque, hace algunos días, se divisaron nuevas discrepancias entre un sector del 'verde' y del Gobierno.

La bancada y presidentes del partido Alianza Verde nos reunimos con el ministro del Interior para conocer y dialogar sobre toda la agenda del período legislativo que está por comenzar.



15 participamos presencialmente y los demás compañeros se encuentran virtualmente. pic.twitter.com/2pZNeKsvkA — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 18, 2023

La senadora Angélica Lozano tuvo una fuerte diferencia con el presidente del Senado, Roy Barreras.



Todo inició por un trino de Barreras en el que manifiesta que "oponerse a las listas cerradas es oponerse al acuerdo de paz incorporado en la Constitución y además oponerse a la agenda del Gobierno siendo partido de Gobierno".



Pero el presidente del Senado no solo compartió estas perspectivas, sino que también le envío un mensaje directo a la coalición Alianza Verde sobre su papel fundamental en este tipo de proyectos.



Oponerse a la Lista Cerrada es oponerse al Acuerdo de Paz incorporado a la Constitución y ademas oponerse a la agenda del Gobierno siendo partido de Gobierno (?) Es oponerse al cambio del sistema clientelista privilegiando los protagonismos individuales. https://t.co/cVHkVzoQFR — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 10, 2023

Angélica Lozano, integrante y una de las personalidades del partido Verde, le respondió al presidente del Senado que "la mayoría absoluta del partido Verde está en contra de la lista cerrada y que no cederían a chantajes".

.@RoyBarreras La mayoría absoluta del @PartidoVerdeCoL está en contra de la lista cerrada.



No tenemos precio, ni cedemos ante chantajes.



Votar la reforma constitucional en curso bajo conflicto de interés para garantizar determinado renglón, ministerio, o cargo es corrupción. https://t.co/10NSOF0PSz — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 10, 2023

Esta disputa entre algunos integrantes del partido Verde y el Gobierno no es nueva. A finales del año pasado, la tensión entre estos dos sectores creció por una aparente cancelación de una reunión que tenía la bancada de los 'verdes' en el Congreso con el presidente Gustavo Petro para hablar de la reforma política.



En el marco de esta polémica, Roy Barreras explicó que el enfriamiento de la relación con los compañeros ‘verdes’ responde a la actitud casi que opositora que la mayoría de ellos tiene con las reformas del Gobierno.



Incluso miembros de la bancada como el senador Jota Pe Hernández han expresado abiertamente su descontento con el Gobierno que parece no tener reversa: "Mañana los congresistas del partido Alianza Verde nos reuniremos con el ministro del interior Alfonso Prada para hablar sobre LA REFORMA POLÍTICA. Mi posición es innegociable e inamovible. ¡Fui el primero en decir NO a las LISTAS CERRADAS y me mantendré firme hasta lograr la victoria!"



Mañana los congresistas de @PartidoVerdeCoL nos reuniremos con el ministro del interior Alfonso Prada para hablar sobre LA REFORMA POLÍTICA! Mi posición es innegociable e inamovible. Fui el primero en decir NO a las LISTAS CERRADAS y me mantendré firme hasta lograr la victoria!🇨🇴 pic.twitter.com/Cdrx8CIkxN — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 18, 2023

Por ahora, se está a la espera de los acuerdos a los que llegue la bancada 'verde' con el Gobierno sobre este proyecto de reforma política.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA