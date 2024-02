Arrancó el debate de la reforma pensional: Senado vota los impedimentos

Después de ocho meses sin movimiento, este martes 27 de febrero el Senado reanudó la discusión de la reforma pensional presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



En la tarde de este martes la corporación se encontraba votando los impedimentos para dar el inicio del segundo de cuatro debates de esta iniciativa que debe ser aprobada antes del 20 de junio –si no citan a extras– porque de lo contrario se hundirá por falta de trámite.



Posteriormente, se esperaba que los senadores decidieran sobre cuatro ponencias: dos de archivo, una alterna y la oficial.



Precisamente en este aspecto ayer se presentaron varios movimientos políticos.

Al mediodía, el Centro Democrático anunció que presentaba su propia ponencia de archivo argumentando que el proyecto del Gobierno no aumenta el número de pensionados y no promueve la inserción al mercado laboral. Agregaron que este no permite la financiación o subsidio de los aportes al sistema.

Reforma pensional - Plenaria del Senado

Y a las 4 p. m. tras varias horas de reunión, el Partido Conservador ratificó su decisión de acompañar la ponencia negativa impulsada por el uribismo.



Pero, además, el presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, anunció que si no hay votos suficientes para que la reforma se archive, ellos acompañarían la ponencia alternativa impulsada por la senadora de ‘la U’ Norma Hurtado, quien en el primer debate fue la ponente del texto oficial pero la ruptura de la coalición de Gobierno hizo que radicara su propia ponencia.

Norma Hurtado, senadora de 'la U'.

“Lo que se hizo fue ratificar la decisión tomada en noviembre del año anterior en el sentido que no votaríamos el proyecto de Gobierno pero sí una alternativa que recogiera los puntos del Partido Conservador. Se recogieron esos puntos en una ponencia alternativa del partido de 'la U' y esa será la ponencia que votará”, aseveró Cepeda.



El senador recordó que trataron de concertar el proyecto con el Gobierno Nacional, pero eso no fue posible.



La misma postura de los conservadores la tomarían los uribistas y Cambio Radical, ya que de aprobarse la alternativa sería una derrota para el Gobierno.



De hecho, la ponente del texto oficial, la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico anunció, en entrevista con este diario, que si no la ponencia que ella impulsa la bancada oficialista no acompañará la reforma.



