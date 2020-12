¿Cómo se podría pensionar sin tener la totalidad de semana cotizadas?

Si hay un consenso en el país es que se requiere una reforma al sistema pensional, porque hoy en día es inequitativo y son pocos los que logran acceder a una mesada.¿Cómo reformar el sistema?

Una de las propuestas que está a punto de empezar a ser debatida en el Congreso, y que ya empezó a llamar la atención, fue la que presentó el congresista del Centro Democrático Jhon Jairo Berrío, que busca entre otros puntos que quienes ya cumplieron la edad de pensión pero aún no tienen el número de semanas cotizadas puedan acceder a la mesada y que de allí le descuenten mensualmente el aporte hasta que complete las semanas que le faltan.



Según explicó Berrío, en diálogo con EL TIEMPO, esto aplicaría para quienes tengan más de 900 semanas cotizadas. El congresista agregó que “igualmente proponemos que el Estado financie la mitad del aporte de las personas informales, para que ellos también se puedan pensionar”.



¿En qué consiste el proyecto?



En este país muchas personas cuando llegan a la edad de pensión se encuentran con que no tienen el número suficiente de semanas cotizadas, 1.300 semanas en el régimen de prima media y 1.150 en el de ahorro individual. Estas personas tienen dos opciones: retirar la platica que tienen ahorrada, es decir reciben 12 o 14 millones si están en Colpensiones, lo cual lo alcanza para nada, o la otra opción es irse a BEPS, que le entrega a la persona 40 mil pesos mensuales ¿Qué hace con 40 mil pesos al mes una persona cada mes?



Lo que proponemos es la pensión financiada, es decir que si la persona ya cumplió la edad y tiene más de 900 semanas cotizadas, empiece a recibir de inmediato su pensión y de allí se le descontará su aporte pensional, de manera tal que pueda seguir aportando a pensión hasta que complete la totalidad de las semanas.



¿Quién paga esa mesada mientras la persona completa las semanas?



Esto aplica sobre todo para las personas de bajos ingresos. Lo que hace es que a través de recursos del Estado le llega la pensión financiada a la persona y de allí, le descuentan su aporte a pensión hasta lograr la totalidad de las semanas.



¿En qué consiste la propuesta de subsidiar las pensiones de los informales?



Los informales en su mayoría no aportan a pensión, lo que proponemos es que esta población cotice a pensión y que el Estado le subsidie el 50 por ciento del aporte, de esta manera lograremos que muchas personas que hoy no cotizan, pueda tener su pensión. Es decir, la persona paga el 50 por ciento del aporte a pensión y el Estado le aporta el otro 50 por ciento.

¿Cómo se hará para que algunas personas que sí tienen recursos se aprovechen de este beneficio?



Este beneficio solo se permite para quienes aporten sobre un salario mínimo.



¿Y cuál es la propuesta que tiene que ver con los hospitales?



Los hospitales públicos tienen un déficit pensional muy grave, lo que queremos es aportar a los hospitales.

Jhon Jairo Berrío, representante del Centro Democrático Foto: Prensa Jhon Jairo Berrío

¿Y la plata para todo esto de dónde va a salir?



Le quiero contar que hace 20 años se creó el Fonpet, que es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, este fondo se creó para subsanar el déficit pensional que tenían las entidades territoriales. Esta ‘bolsa’ ya cumplió su objetivo, por eso la ley permite que las entidades territoriales tengan el 155 por ciento de sus obligaciones ahorradas, se pueda hacer un desahorro, hoy en día ese desahorro lo están llevando a obra pública.



Nuestra propuesta es que ese desahorro no vaya más a obra pública sino a pensiones. El cálculo que tenemos es que el Fonpet tiene 2,4 billones de pesos al año en excedentes.



¿Cómo se distribuirían esos recursos según el proyecto?



La propuesta es que el 50 por ciento de esos 2,4 billones vayan a pensión financiada, el 25 por ciento para ayudar a los informales y el restante 25 por ciento para las pensiones de los hospitales públicos.



