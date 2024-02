¿Por qué el Senado no ha comenzado la discusión de la reforma pensional del Gobierno?

La reforma pensional, que en los próximos cuatro meses debe superar tres debates en el Congreso, todavía no aparece en la agenda del Senado.



No es un hecho menor. Si la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro no está aprobada el 20 de junio –si no hay extras– se hundirá por falta de trámite, ya que esta cursa su segunda legislatura.



Por eso se esperaba que el viernes se anunciara el debate de la pensional para este martes 20 de febrero , pero eso no sucedió.



“La reforma pensional, lo puede decir la presidenta de la Comisión VII, lo que hemos tratado de hacer es de que no se hunda, contra el pronóstico de tantos que quisieran ver incendiado el país, el Senado de la República da un ejemplo en la búsqueda de las coincidencias del interés nacional. Y eso lo definirá aquí la mayoría en el Senado. Me han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones. Lo veo probable”, aseveró el senador Iván Name, presidente del Congreso el viernes en el reinicio de la legislatura.

Iván Name. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué está pasando con la reforma? Si bien algunos sectores señalaron al senador Name de frenar la discusión del proyecto que superó su primer debate en junio del 2023 y estuvo quieta el semestre pasado, lo cierto es que hay diferencias para construir la ponencia a presentar en la plenaria.



En el primer debate en la Comisión VII del Senado la ponente principal fue la senadora Norma Hurtado de ‘la U’. El proyecto fue aprobado sin mayores inconvenientes y se acordó que las principales diferencias las resolverían en plenaria.



En ese momento, el partido que dirigía Dilian Francisca Toro –hoy gobernadora del Valle del Cauca–, comenzaba a alejarse del gobierno del presidente Petro. Y la separación quedó consumada a cuando ‘la U’ salió de la coalición de gobierno de la senadora Hurtado presentó su ponencia alterna al proyecto.



Actualmente hay tres ponencias de esta reforma de cara al segundo debate: la oficial, en manos de Martha Peralta, del Pacto Histórico; la alterna, de Hurtado, y la que pide el hundimiento, promovida por la oposición.



Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico Foto: Congreso

La idea del Gobierno es poder unificar las ponencias oficiales y alternas, pues si llegan a la plenaria por separado podría ser avalada la alterna, teniendo en cuenta que las cuentas en esta corporación están bastante apretadas.



El pleno del Senado tiene 105 miembros, sin contar al capturado Ciro Ramírez, capturado por el escándalo de corrupción de las 'marionetas'. De entrada, la reforma tendría 25 votos a favor (20 del Pacto y 5 de Comunes). Mientras que en contra serían 42 votos en contra 42 (15 conservadores, 12 del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical y 4 de la coalición Mira-Colombia Justa Libres).



Así las cosas, los ‘verdes’, liberales y ‘la U’, que entre los tres suman 36 congresistas. En manos de estos tres partidos está el futuro de la reforma pensional en su segundo debate.



De hecho, hoy habrá una reunión entre los ponentes para tratar de conciliar al menos 10 diferencias que tienen.



Debate de la reforma pensional en la Comisión VII del Senado. Foto: Colpensiones

Una de las principales diferencias gira alrededor del umbral para cotizar en Colpensiones. El Gobierno propone que entre 1 y 3 salarios mínimos estarían cotizados en Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Pero Hurtado dice que deberían estar en lo público solo las cotizaciones entre 1 y 1,5 salarios mínimos.



La ponente Peralta, por su parte, aseguró que el debate debe comenzar la siguiente semana y ese sería el compromiso con el presidente Name.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA