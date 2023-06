Las reformas sociales del presidente Gustavo Petro siguen enredadas en el Congreso. Este miércoles estaba previsto el inicio del debate de la reforma pensional en la Comisión VII del Senado. Sin embargo, no hubo quorum y la sesión fue suspendida.



No es la primera vez que sucede esto con los proyectos, pues la semana pasada, por ejemplo, no hubo quorum durante dos días seguidos para debatir la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Precisamente este miércoles el presidente Petro convocó a sus seguidores para que salieran a las calles para respaldar las reformas que actualmente tramita el Congreso, como la laboral, pensional y de la salud.

Radicación de la reforma pensional en el Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Pero el ambiente en el Congreso está bastante tenso. Varios sectores le han pedido al Gobierno que suspenda el trámite de estos proyectos y los deje para el siguiente semestre a propósito de la crisis política en el Gobierno Nacional que generó la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Ejecutivo.



De hecho, el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró el lunes que el trámite de estas inicativas quedaba congelado, pero Alexander López, nuevo presidente del Congreso, dijo que la indicación del jefe de Estado es seguir adelante con los proyectos.



La reforma pensional, dicen en el Congreso, es la que más consensos tiene y esta podría avanzar con mayor facilidad. Incluso, podría estar aprobada antes del 20 de julio, según el presidente del Congreso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA