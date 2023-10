Reforma pensional: las razones del Partido de la U para radicar ponencia alternativa

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, sorprendió en la jornada del miércoles al radicar de forma individual una ponencia de reforma pensional. La que había sido una de las que más apoyó al Gobierno en el primer debate ahora se aparataba de la propuesta mayoritaria. En entrevista con EL TIEMPO, la senadora vallecaucana explicó las razones de su marginación del proyecto gubernamental.



¿Por qué radicar una ponencia alternativa cuando en primer debate apoyó el texto mayoritario y lideró las discusiones?





Creo que lo hago por coherencia. Yo tuve cerca de ocho salvedades y casi 20 proposiciones que dejé como constancia. La verdad desde que se aprobó el primer debate no ha habido una comunicación fluida porque hay líneas que desde un principio eran claras, las líneas rojas del gobierno, y sencillamente no se abordó más el tema, especialmente el umbral de salarios mínimos del pilar contributivo. Al ver que el gobierno quería radicar una ponencia y yo iba a estar al margen de esos puntos, decidí radicar una ponencia alterna.

En esta discusión había dejado latente sus diferencias pero ahora ya dijo hasta aquí voy con el gobierno...





Exactamente. Yo dejé las salvedades. Además fue una exigencia del Partido de la U en ese momento. Teníamos preocupaciones con el umbral, con la edad de las mujeres, con la sostenibilidad del sistema, con la protección del ahorro de los colombiano. Todo eso nos preocupaba y lo dejamos en las salvedades y durante este tiempo, cuando se aprobó la ponencia en primer debate a hoy, no ha habido un diálogo donde podamos llegar a una concertación. Y siendo coherentes hicimos la ponencia alterna.

¿Qué tan diferente en su texto al del gobierno?



Yo creo que el tema del pilar es el punto más álgido. Hemos hecho una revisión profunda y solicitudes a distintos actores del sistema pensional. Hemos visto que el Ministerio de Hacienda ha tardado muchísimo en entregarnos un concepto favorable a la ponencia de Gobierno y el umbral es el eje de la propuesta de Gobierno. Consideramos que 1,5 salario mínimos hace equilibrio en la regla fiscal y que es un buen punto para pagar las pensiones. También hemos tenido el concepto del que nadie habla: con tres salarios mínimos seguimos dándole subsidio a las pensiones más altas. En dónde está el discurso de la reducción de la desigualdad y la equidad. Dónde queda ese discurso y ese es uno de los temas que logramos salvaguardar cuando hablamos de 1,5 salarios de umbral. Otro punto es la edad de las mujeres en los pilares solidario y semicontributivo. Presentamos una proposición para reducir la edad de las mujeres en esos pilares. Ya estaba aprobada y nosotros hemos venido bajando más.

Norma Hurtado, senadora de 'la U' y ponente de la reforma pensional. Foto: Prensa Norma Hurtado

¿Y qué va a pasar en su ponencia con las garantías de salvaguardar los recursos del ahorro?





En nuestro caso hemos hechos muchas consultas y hemos concluido que el Banco de la República es el idóneo para salvaguardar el ahorro de los cotizantes, esa es una diferencia básica. También hacemos una gobernanza más transparente y mucha más segura. Una junta directiva que no salvaguarde los caprichos del gobierno de turno sino que garantice los dineros de los colombianos.

¿Y la vigencia cambia en su texto?





Yo elevé un derecho de petición en Colpensiones y de una manera muy transparente, eso lo debo reconocer, manifestaron cómo estaban de recursos humanos, tecnologías y procesos y procedimientos. Fueron muy sinceros en su hoy. Pero eso indica que la transición no se puede hacer al primero de enero de 2025. Eso nos deja ver es que es en dos años que Colpensiones nos dejará asumir esta gran responsabilidad. Por eso dejo la vigencia del primero de enero de 2026.

¿Hay otro temas diferentes con el gobierno?





No estoy en contradicción con el gobierno, pero sí dejé claro que debe romperse que en el comité directivo del fondo sea solo el Gobierno el que tenga el control del fondo del pilar contributivo. Nosotros creemos que debe haber un representante de afiliados y empleadores, pero postulados por las universidades. Deben tener unos conocimientos muy sustentados. Esos son los puntos que hemos venido trabajando.



¿Cómo entender la situación de su partido, por un lado apoya la reforma de la salud en Cámara y en Senado está esa posición suya y la del senador Lemos donde vemos que han sido contrarios al Gobierno?





Ustedes tienen que analizar las cosas como son. La 'U' es un partido coherente y con personas con capacidades técnicas y políticas. En Cámara se trabajó mucho por transformar el documento inicial. El partido que más le apostó a transformar el texto de Carolina Corcho fuimos nosotros con los partidos Liberal y Conservador. Eso hace que hoy la reforma tenga mejoras bastantes especiales que garanticen la prestación del servicio de salud. Esto es coherente. En el caso de la reforma pensional, dejamos salvedades desde el primer día. Somos un partido que se declaró en independencia y lo que es bueno para los colombianos en las reformas, lo aprobaremos. Pero somos coherentes con lo que hemos venido planteando y por eso soy enfática en lo que dejé en la ponencia alternativa.

¿No es un distanciamiento de ustedes y el Gobierno?





No, es algo natural, coherente y técnico que no tiene ninguna diferencia con lo que se dijo en primer debate y queríamos llevar a la plenaria.

¿Cómo van a hacer con la ponencia suya si nadie más se le unió?





Quiero aclarar que una vez radicada mi ponencia, yo les propuse a mis compañeros que me acompañaran. Algunos me dijeron que lo estaban leyendo y que tenían algunas coincidencias. Pero hay que entender que los senadores aún pueden presentar otras ponencias alternativas, tienen la posibilidad de presentar ponencia de archivo o plegarse a la mayoritaria. Ponencias puede haber varias.

¿La diferencia es que usted se le adelantó al gobierno Petro en radicar?





Sí, que yo ya tenía mis documentos listos.

¿En qué momento usted dice "no voy más con el Gobierno, voy con un texto propio?





En la Comisión Séptima, el martes, la senadora Martha Peralta, presidenta de la comisión, hizo una invitación respetuosa para firmar el texto que había quedado de primer debate y nosotros estábamos a la espera de Hacienda, que no ha llegado. Al ver que ya se avisoraba la firma de la ponencia tal como quedó, yo y sabía que mis observaciones no habían sido tenidas en cuenta y ya me había preparado para ese caso.

Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico Foto: Congreso

¿Eso quiere decir que no se habían reunido para hacer la ponencia de segundo debate?





En esta segunda etapa no fluyó de esa manera. Lo que pretendían era presentar la ponencia tal como se había aprobado en primer debate pero influyó mucho que no se haya incluido el documento de Hacienda donde no se dio un concepto sobre cuánto cuesta la reforma pensional y la viabilidad de la reforma.

¿O sea, no son tantas las diferencias entre su propuesta y la del Gobierno?





No, para nada, las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, la línea roja del Gobierno son tres salarios mínimos y en mi ponencia son 1,5 salarios mínimos. Se mueve toda la modelación que ha hecho el gobierno y se modifica la columna vertebral de lo que ha sustendado el Gobierno.



¿Cómo espera que el Ejecutivo asuma su reto?





Yo creo que mi posición es la de cualquier senador que tiene la capacidad de analizar y de evaluar un texto. Queremos lo mejor de los colombianos, sea sostenible y vaya en el marco de la regla fiscal. Hay que garantizar y blindar el ahorro de los colombianos. El pago de las pensiones debe ser garantizado.