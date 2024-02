Reforma pensional: ¿Tiene la oposición en Senado los votos para derrotar al Gobierno?

En el inicio de la discusión de la reforma pensional en el Senado de la República la oposición demostró tener unas mayorías para, en principio, hacer que el ritmo del debate sea lento.



Este martes 27 de febrero, en el comienzo del segundo debate de la iniciativa, la sesión fue suspendida por falta de quórum cuando solo se habían evacuado 17 de más de 50 impedimentos por falta de quórum.



Estaba anunciado por la oposición. Salirse del recinto para evitar que la discusión avance sería una de las estrategias, teniendo en cuenta que si la reforma, que todavía debe superar tres debates -el de plenaria del Senado y los dos de Cámara de Representantes- debe de estar aprobado para el 20 de junio porque, de lo contrario, se hundirá por falta de trámite.



¡Nuestra estrategia funcionó!



¡Nuestra estrategia funcionó!

Nos salimos de plenaria para que el Gobierno no lograra qourum en la votación. Vimos muchos congresistas que creímos que iban a votar no pero hicieron quorum. Vamos a usar todos los mecanismos posibles para detener esta reforma pensional llena de…

"Seré honesta: aquí, seguramente, vamos a tener que hacer muchas cosas, como romper quórum, cuando toque, porque eso no solamente es un mecanismo válido en democracia, sino que aquí hay que evitar un mal mayor y las reformas del Gobierno son muy nocivas para Colombia. Cuando uno tiene que evitar un daño tan grande, es válido el debate, es válido dañar el quórum, es válido exigir que esta vez sea mucho más técnico y que los partidos asuman mayor responsabilidad", le dijo a EL TIEMPO la senadora uribista Paola Holguín.



La reforma, que estuvo quieta el semestre pasado, no solamente tiene los votos de la oposición en su contra, también el calendario y todo día cuenta.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Foto: Mintrabajo

En ese sentido, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, destacó la suspensión del debate y señaló que la estrategia funcionó.



"La estrategia que utilizamos hoy fue salirnos para que no hubiera quórum y no se pudieran votar los impedimentos. Infortunadamente vimos a muchos congresistas que creíamos que iban a votar que no, entrando a hacer quórum. Pero, de todas maneras, aquí vamos a usar todos los mecanismos posibles para lograr parar esta reforma pensional que está llena de micos", comentó la congresista una vez se levantó la sesión.



Pero el Gobierno, por su parte, no vio como un revés esta situación. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, les dijo a periodistas en el Congreso que "la reforma empieza a encaminarse".



Ramírez destacó, por ejemplo, que se votaron tres bloques de impedimentos y espera que este miércoles, cuando sigue el debate, se termine esta etapa.

¿Habrá acuerdo en las ponencias?

Mientras que en el debate no hubo mayores movimientos, los partidos sí se movieron de cara a la votación de la ponencia que entrará a discutir la plenaria.



El Centro Democrático radicó este martes una ponencia negativa, con lo que ya son dos de archivo. Además, está la ponencia alternativa, que lidera Norma Hurtado, de 'la U', y la oficial, en cabeza de Martha Peralta, del Pacto Histórico.

La ministra Gloria Ramírez y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

Los conservadores, por su parte, anunciaron que no votarán la ponencia del Gobierno y que en primer lugar acompañarán la que pide el hundimiento. Pero si esta no prospera, votarán la alternativa.



"Lo que se hizo fue ratificar la decisión tomada en noviembre del año anterior en el sentido que no votaríamos el proyecto de Gobierno pero sí una alternativa que recogiera los puntos del Partido Conservador. Se recogieron esos puntos en una ponencia alternativa del partido de 'la U' y esa será la ponencia que votará", aseveró el senador Efraín Cepeda, presidente de esa colectividad.



Esa misma postura tomarían los uribistas y los congresistas de Cambio Radical, así como otros opositores al proyecto. La escenario de que sea la ponencia alternativa la que tenga las mayorías sería una derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro y la ponente del Pacto Histórico anunció, incluso, que si las mayorías acompañan ese otro texto lo votarían negativo el articulado.

Norma Hurtado, senadora de 'la U'. Foto: Prensa Norma Hurtado

"Si en tal caso la de Gobierno no prospera, pues mi voto sería negativo para la sustitutiva o alterna. Esa disminuye el umbral a 1,5 salarios mínimos legales vigentes y eso lo que estaría haciendo es privatizar las pensiones de los colombianos y para eso no me voy a prestar", le dijo Peralta a EL TIEMPO.



El Gobierno, por su parte, se está moviendo. Ramírez, además, dijo en la noche de este martes que todavía buscan llegar a un consenso para unificar la ponencia oficial con la alternativa.



"Va a haber una proposición para una comisión accidental que va a mirar no solamente proposiciones sino que va a mirar cómo es posible darle un chance a que se puedan unificar o llegar a acuerdos con las ponencias. Esto significa que sigue el proceso", complementó Ramírez, quien también tiene a cargo la reforma laboral que, por ahora, está quieta en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Pero el hecho de crear una comisión significa que el debate de retrasaría y con un semestre en el que hay Semana Santa, cada día que pase cuenta para las intenciones del Ejecutivo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA