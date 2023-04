Este viernes se conoció la lista de los congresistas que serán los coordinadores y ponentes del proyecto la reforma pensional impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Los coordinadores son Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador; Honorio Henriquez Pinedo, senador del Centro Democrático; Norma Hurtado Sanchez, senadora del partido de 'La U'; Martha Peralta Epieyu, senadora del Pacto Histórico y Miguel Angel Pinto Rodriguez, senador del partido Liberal.



Por el lado de los ponentes están Ana Paola Agudelo García, senadora del partido MIRA; Berenice Bedoya Perez, senadora del partido Alianza Social Independiente ASI;

Omar De Jesus Restrepo Correa, senador del partido Comunes; Lorena Rios Cuellar, senadora del partido Colombia Justa Libres y Polivio Rosales Cadena, senador del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

¿Qué hacen estos congresistas que fueron designados? Según el Senado de la República, este grupo de parlamentarios tiene la responsabilidad de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe, denominado ponencia, sobre la conveniencia o no del proyecto, los beneficios que puede traer, las reformas que pueden hacérsele para mejorarlo.



Igualmente, alguno de los ponentes puede manifestar que el proyecto no debería aprobarse porque considera que no sería bueno para el país.

¿Qué plantea la reforma pensional?

El proyecto fue radicado el pasado 22 de marzo de 2023 en el Congreso. Allí estuvieron presentes la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez y el presidente Gustavo Petro.

La ministra Gloria Ramírez y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

El proyecto de ley, contempla un nuevo sistema pensional basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.



En el solidario estarán todos los adultos mayores de 65 años que se encuentran en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad (unos 2,5 millones de personas), a quienes se les daría una renta por encima de la línea de pobreza, que equivale a 223.000 pesos, y que sería ampliada cada año por la inflación.



Sin embargo, esta es una cantidad inferior a la que planteó de manera inicial el Gobierno. La propuesta era darles una renta básica de medio salario mínimo legal vigente, unos 580.000 pesos para el 2023, a todas aquellas personas que no alcanzaran a obtener una pensión y su meta era cobijar a 3 millones de adultos mayores.



También estaría el pilar semicontributivo, por el cual se buscaría otorgar una renta a las personas que tienen entre 150 y 1.000 semanas cotizadas en Colpensiones o en los fondos privados, pero que no lograron jubilarse.



El pilar contributivo tiene dos componentes: el de prima media y el de ahorro individual. Aquí estarían todas las personas del país que están afiliadas al sistema.

Entre 1 y 3 salarios mínimos estarían cotizados en Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. A la hora de calcular la mesada estas dos prestaciones se unirían.

Esto significa que el 88 por ciento de los cotizantes de los fondos privados, que son los que ganan actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos, tendrían que pasar de manera obligatoria a Colpensiones y las AFP se quedarían con el restante.



Con ello, la reforma eliminaría los subsidios a las pensiones altas que hoy maneja Colpensiones, puesto que la pensión máxima que se pagaría en el régimen público sería de 3 salarios mínimos.



Según el proyecto, Colpensiones empezaría a administrar un nuevo fondo de ahorro que sería alimentado por los ingresos de las cotizaciones del pilar contributivo de prima media. Con su creación, el Gobierno dice que buscaría evitar cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES o títulos de deuda pública. Sin embargo, los expertos aseguran que su conformación todavía no es muy clara.



Por último, estaría el pilar de ahorro individual voluntario en el que las personas que tengan capacidad de pago podrían estar para obtener una mejor pensión a futuro.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA con información de ECONOMÍA