Hace 44 días comenzó la legislatura y las reformas sociales del presidente Gustavo Petro solo han tenido dos movimientos formales en el Congreso.



El primero fue el 24 de agosto, cuando la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó la laboral después de su hundimiento el semestre pasado en la Comisión VII de la Cámara.



El segundo fue el miércoles, también en Cámara, donde se aprobó, de manera unánime, una proposición para crear una subcomisión que permita elaborar un nuevo texto de reforma de la salud de cara al segundo debate de esta iniciativa, que está estancado en esta corporación desde mayo.



Mientras que los promotores de la subcomisión –cuyas reglas están por definirse– dicen que se trata de un gesto en respuesta al llamado de acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro, desde el Pacto Histórico aseguran que se trata de una estrategia dilatoria.



Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo - Plenaria de la Cámara Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La reforma pensional, por su parte, no ha tenido movimientos en la plenaria del Senado, donde será su segundo de cuatro debates tras su aprobación en la Comisión VII de esta corporación.



Si bien esta es la reforma que tiene menos resistencia y son pocos los artículos que generan polémica, algunos sectores consideran que no es momento de tramitarla y prefieren que se congele su discusión por lo menos hasta después de elecciones. Ni siquiera hay ponencia para su segundo debate.



Debate reforma pensional en comisión VII del Senado. Foto: Colpensiones

Si bien en el Congreso no hay una operación tortuga, pues se está trabajando a un ritmo de dos plenarias por semana, como es habitual, no se puede desconocer que los ojos de los legisladores están puestas en las regionales del 29 de octubre. Asimismo, hay quienes consideran que con los recientes escándalos que salpican al presidente Petro el ambiente no es el mejor para discutir iniciativas que afectan la vida de todos los colombianos. Esos dos factores, podría decirse, tienen frenado el trámite de las reformas y, por ahora, el Congreso avanza en otros proyectos.



En cuanto a las reformas que el jefe de Estado ha anunciado, la que más tiene avances es la de la educación. Precisamente, el 4 de septiembre se hará una audiencia en el Congreso para socializar las bases del proyecto.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA