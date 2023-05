La pensional parece tener mejor ambiente que las reformas de la salud y pensional. No obstante, todavía el Gobierno no tiene los votos asegurados y para eso deberá llegar a acuerdos con los congresistas. Por falta de tiempo, esto se haría vía proposiciones y no con reuniones con los partidos, ya que se considera que la reforma ha sido ampliamente discutida.



Aunque la ponencia no fue firmada por los partidos Liberal y Conservador, todavía no descartan acompañar la iniciativa. Los conservadores tendrán hoy reunión de bancada y en esta discutirán el proyecto y es posible que presenten su postura oficial frente a la iniciativa. Allí, estarán la ministra de Trabajo y el presidente de Colpensiones para resolver las dudas de los representantes y senadores. Posteriormente, escucharán a un experto para discutir el alcance del articulado. Hay algunos puntos que les preocupan.

El Partido de 'la U' sí firmó la ponencia a través de su senadora Norma Hurtado. Si bien hay ambiente para acompañar el proyecto, tienen varios reparos. “ 'La U' solo acompañará la reforma pensional si se tienen en cuenta aspectos fundamentales que garanticen la protección del ahorro de los colombianos”, aseguró.



Los liberales, por su parte, todavía no tienen una postura oficial. Sin embargo, ya el jefe de la colectividad, el expresidente César Gaviria, ha expresado públicamente sus reparos. Hace un mes en entrevista con Semana la calificó como “una monstruosa equivocación”.



La idea del Gobierno es avanzar con esta iniciativa por lo menos en sus dos primeros debates y dejar su aprobación para el siguiente semestre, ya que la legislatura termina oficialmente el 20 de junio y aunque habría extras hasta el 30, el tiempo sigue siendo bastante apretado para la aprobación.



Comunes y la Alianza Verde sí apoyarían el proyecto, mientras que la oposición ya prepara la ponencia negativa.