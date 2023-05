Esta semana comenzó el trámite en forma de la reforma pensional. Aunque el texto fue radicado en un breve evento en el Congreso el 22 de marzo, solo hasta ahora se citaron a las primeras audiencias públicas para hablar del tema. Entre el martes y miércoles, fueron poco más de 10 horas de sesión en las que distintos sectores expusieron las posiciones a favor y en contra de la iniciativa.



(Le puede interesar: Los puntos 'inamovibles' del Gobierno en la reforma pensional)

Además, en la noche del martes hubo una reunión en Casa de Nariño entre los ponentes del proyecto, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



En esta reunión, como dijo Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de Senado y coordinadora ponente del proyecto, el “primer mandatario expresó cuáles son los puntos que considera vitales de la iniciativa”.



Uno de los aspectos en los que más hizo énfasis el mandatario fue en que es “una reforma que reivindica y genera justicia social”, esto debido al pilar solidario que entregaría una renta básica a más de 3 millones de colombianos en la tercera edad, un alcance que hoy no tiene el programa Colombia Mayor.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en la audiencia de la reforma pensional Foto: El Tiempo / cortesía

Por otro lado, el presidente Petro les comunicó a los ponentes la única línea roja que tiene el Gobierno: el umbral de traslado obligatorio a Colpensiones del pilar contributivo debe ser de tres salarios mínimos sí o sí.



Precisamente este es el punto de mayor debate en cuanto al proyecto. Los fondos de pensiones privados se han mantenido en que este no debe ser mayor a un salario mínimo y hay sectores académicos que amplían esta cifra hasta dos salarios.



Los senadores expusieron algunas de las preocupaciones que tienen en cuanto al texto. En primer lugar, señalaron que debe revisarse a profundidad el pilar semicontributivo —de los que no alcanzaron a cotizar la totalidad de las semanas de pensión—, pues hay una gran cantidad de casos en los que recibirían menos dinero que el pilar solidario.



(Además: Sin Petro se llevó a cabo reunión con Comisión Asesora de Relaciones Exteriores)



También se pidió revisar el tema de que las personas no binarias tengan una edad de pensión igual que las personas de género femenino. Alertaron que identificarse bajo esta identidad de género puede ser usado para que “miles de personas accedan antes de tiempo a su pensión”.



En un sentido similar, se pidió modificar la edad en la que las mujeres podrían acceder a pensión en el pilar solidario. Actualmente el proyecto contempla que lo hagan a los 65 años, por lo que varios llamaron la atención en cuanto a que actualmente la edad de pensión de las mujeres es de 55 años y que Colombia Mayor hace entregas de dinero mucho antes de la edad planteada en el proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Otra de la solicitudes de los ponentes al presidente Petro fue que se garantice un blindaje del fondo que recibirá la mayor parte del ahorro pensional para que “no se maneje como un gasto del gobierno de turno”. Por último, también se pidió que se mire con mayor detenimiento el régimen de transición entre modelos.



Las dos audiencias públicas de estos días también sirvieron para que distintos sectores expresaran sus observaciones a la iniciativa de Gobierno. Además del umbral de traslado, los fondos privados llamaron la atención en que, “a pesar de que el Gobierno plantea un fondo de ahorro público, este no ahorrará”.



(Lea también: Vuelve el debate de la reforma de la salud: Comisión VII está citada para este jueves)



Asimismo, alertaron sobre posibles riesgos de “manejo político y expropiación” de estos dineros. En un sentido parecido, aseveraron que el proyecto podría afectar la posibilidad de los usuarios de elegir entre un fondo privado o público para guardar su ahorro pensional.

Por otro lado, destacaron las ventajas del posible nuevo sistema: unificación de los regímenes en un solo sistema, eliminación de los subsidios a las pensiones más altas, ampliación de la base para la entrega de una renta solidaria, entre otros puntos.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO