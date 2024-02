Centro Democrático presenta ponencia negativa a reforma pensional

Centro Democrático anunció a través de un comunicado que presentó ponencia de archivo para la reforma pensional. El texto comenzará su debate en algunas horas en el Senado y su panorama no está muy claro. El encargado de presentar el texto en contra del proyecto fue el senador Honorio Henríquez.



(Puede ver: Reforma pensional: ¿tiene el gobierno Petro los votos para su aprobación en Senado?)

Entre las razones expuestas para representar la ponencia negativa fue que supuestamente el proyecto de gobierno no aumenta el número de pensionados y no promueve la inserción al mercado laboral. A esto se le añade, según el partido, que no permite la financiación o subsidio de los aportes al sistema.



Asimismo, según el proyecto, se elimina la pensión mínima e incluso se aumentan las semanas de cotización para aquellos que no hayan alcanzado a acumular el capital mínimo para que la pensión sea de al menos un salario mínimo.

Reforma pensional - Plenaria del Senado Foto: Archivo EL TIEMPO

El Centro Democrático aseguró que se está eliminado la libertad de elección de fondo de pensión a todos aquellos que ganen menos de tres salarios mínimos, pues obligatoriamente tendrán que cotizar en Colpensiones.

Además: El turno de la reforma pensional: ¿qué tan dispuesto está el gobierno a ceder?)



De acuerdo con las observaciones, también se cuestiona que la pensión no pueda ser heredada a la familia si no a solo un beneficiario y que se acabaría la devolución del dinero si no se alcanza a completar la pensión.



La colectividad de oposición también cuestiona que en los pilares solidarios y semicontributivo se termina subiendo la edad de pensión: en mujeres se comenzaría a recibir dichos recursos a los 57 años, cuando actualmente es a los 57, y en los hombres a los 65 cuando actualmente es a los 62.



Por otro lado, según el Centro Democrático, las personas que no alcancen a ingresar al régimen de transición van a ver disminuida su pensión, pues “el Estado solo les subsidiará hasta tres salarios”. En las mismas críticas al régimen de transición se cuestiona que se tenga solo el criterio de semanas cotizadas y no el de edad.

La senadora estuvo en la discusión en el Senado. Foto: @sergiioangell El Tiempo



Entre otras observaciones está que no se termina haciendo un ahorro individual son que todos los recursos pasan a un fondo común y que sería un duro golpe al mercado de capitales, pues buena parte se mantiene de los dineros que los fondos privados de pensión invierten.



(También: Martha Peralta: 'Si no es la ponencia oficial, el Pacto votará negativa la pensional')



Otros de los cuestionamientos es que supuestamente el proyecto no garantiza la sostenibilidad del sistema y tampoco la universalidad que pregona. Además del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia a nombre propio también hizo saber sus reservas.



Esta expresó 18 razones por las que no está de acuerdo con el proceso, aseveró que el proyecto tiene varios micos. Sin embargo, esta aseguró que varios problemas tienen que ver con el umbral contributivo tan alto, cuando debería ser de solo un salario mínimo.