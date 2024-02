Reforma pensional: ¿tiene el gobierno Petro los votos para su aprobación en Senado?

La plenaria del Senado está citada para hoy a las 2 p. m., y su primer punto en el orden del día es la discusión de la reforma pensional, que comienza su segundo debate.



Primero se votarán los impedimentos y posteriormente se pasará a las ponencias, para la cual no hubo consenso pese a varias reuniones que se adelantaron entre diferentes sectores.



La plenaria de la corporación deberá elegir entre la ponencia positiva, elaborada por la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, de archivo, impulsada por Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y la alterna, promovida por Norma Hurtado, de ‘la U’.



Discusión de la reforma pensional en la Comisión VII. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Las cuentas están bastante apretadas y, tal y como lo dijo Peralta en entrevista con este diario, se irán a voto limpio.



"Si en tal caso la de Gobierno no prospera, pues mi voto sería negativo para la sustitutiva o alterna. Esa disminuye el umbral a 1,5 salarios mínimos legales vigentes y eso lo que estaría haciendo es privatizar las pensiones de los colombianos y para eso no me voy a prestar", señaló la congresista del Pacto Histórico.



La ponencia positiva, de entrada, tendrá 26 votos (20 del Pacto Histórico, 5 de Comunes y 1 de Mais).

Este proyecto establece un sistema de tres pilares. Foto: Ministerio del Trabajo

La de archivo, en principio, contará con 24 (12 del Centro Democrático y 11 de Cambio Radical). Sin embargo, algunos senadores de estos partidos no descartan votar la ponencia alternativa, pues, si esta es aprobada, eso significaría una derrota para el Gobierno.



En ese sentido, será clave la postura del Partido Conservador (15 votos). Si ellos deciden ir por la negativa, es probable que uribistas y Cambio Radical se mantengan en esa posición, pero si los ‘azules’ van por la alternativa, no se descarta un cambio de postura.

Norma Hurtado, senadora de 'la U'. Foto: Prensa Norma Hurtado

Los liberales y la Alianza Verde (ambos tienen 13 parlamentarios en el Senado) serán decisivos para inclinar la balanza, así como los de ‘la U’, que tiene 10 senadores, y, si bien la mayoría acompañaría a Norma, habría apoyos para la ponencia oficial, pues este partido está dividido. Prueba de esto es la discusión de reforma de la salud en la Cámara, donde varios parlamentarios apoyaron la iniciativa.



"En el Congreso, nada sale como entra. Eso significa que todas las leyes son discutidas, son debatidas y esta no será la excepción. En que haya tres ponencias no nos debe preocupar porque hay un procedimiento y sobre eso los senadores y senadoras tomarán la decisión que mejor le convenga al país y en esa dinámica está el Gobierno Nacional. Soy optimista", aseguró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, este lunes en el Congreso en diálogo con periodistas.



El proyecto de ley, radicado en el Congreso hace un año, debe estar aprobado antes del 20 de junio porqu,e de lo contrario, se hundirá por falta de trámite.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA