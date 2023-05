Víctor Manuel Salcedo, representante del Partido de la U sorprendió al país al radicar por cuenta propia una ponencia diferente a la de la reforma laboral. Mientras se hacían las últimas discusiones de la propuesta mayoritaria, este presentó un texto ante sus objeciones a la ponencia mayoritaria. Ante dicha movida, habló con EL TIEMPO de sus razones y rechazó la actitud de la bancada de Gobierno frente a este proyecto, que es una de los tres proyectos de ley sociales que pasarán por la Comisión Séptima de Cámara.

¿Qué pasó para que presentara una ponencia de la reforma laboral alternativa?





Nosotros estábamos en una mesa de concertación y habíamos agotado el 90% del articulado. Habíamos llegado a unos acuerdos en algunos artículos, otros los habíamos dejado abiertos y otros quedaron con proposiciones. Eso fue hasta el jueves anterior y el viernes no citaron. El lunes me llevo tamaña sorpresa cuando la ponente coordinadora, María Fernanda Carrascal,a través de los medios cita una rueda de prensa y envía un documento de la ponencia sin siquiera nosotros conocerla. Yo no tengo garantías, si me mandan el informe y me dicen cuáles proposiciones no me avalan, pues yo tomaré una decisión de firmar o no. Pero ferrocarrliado no funciono. Y se lo dije a la ministra, le dije que no contara conmigo porque me molestó mucho lo que hicieron. El mínimo protocolo era que me enviaran el documento antes. Además, en ese documento dicen que yo soy representante por Bogotá y soy del Valle del Cauca.

¿Eso quiere decir que no conocía el documento filtrado?





No lo conocía y tampoco sabía de la citación a la rueda de prensa. Eso no es consenso y no es el mecanismo.

La representante Carrascal dijo que le aceptaron 18 proposiciones y que no entiende las molestias de 'la U', ¿qué responde?





Si ella está contando como proposición que cambiamos una palabra y que luego más adelante ellos pusieron un parágrafo y lo manejaron, pues yo en números no voy a pelear. Pero es que yo puedo presentar 50 proposiciones y ese era el ejercicio que estábamos haciendo. Un ejercicio juicioso, responsable, con asesores de mi UTL y asesores externos. La representante sabe cómo fue el trasegar. Y es que esto no se trata de que me aprueben 18, sino que lleguemos acuerdos sobre todas la proposiciones. Si ellos no las aceptan, estoy en mi libre decisión de apartarme. Pero el proceder no es informarme de la ponencia por los medios.

¿Cuáles son esas grandes diferencias que apartan su texto del de Gobierno?





Les voy a decir que van a encontrar distinto: mi propuesta de reforma laboral busca un equilibrio justo entre trabajadores y empleadores. La reforma, para mí, debe responder a un contexto de recuperación económica y no ser un obstáculo para el empleo y la productividad. Yo estoy de acuerdo con los derechos individuales, estoy de acuerdo con que él recargo dominical progresivamente lo vayamos recuperando al 100 por ciento. En mi ponencia va al 85 por ciento. Si usted revisa mi ponencia está con el horario nocturno empezando a las 8, hoy empieza a las 9.Estamos en una situación económica difícil. El que acaba de radicar el empieza a las 7. Estábamos muy cerca para conciliar. Con la ministra solo había diferencias en la aplicación gradual. Ojo, sí tengo serias diferencias con dos artículos que creo que son inconstitucionales. No pueden autorizar una huelga en servicios públicos como está en el articulado de Gobierno. Eso es contrario a la constitución, que dice que la huelga en servicios públicos esenciales. Segundo tema, el proyecto busca prohibir los pactos colectivos y no estoy de acuerdo con ello. Además, en la propuesta del Gobierno se propone que la minoría decida la minoría. Porque hoy se necesita una mayoría simple -50+1+ para ir a la huelga. En cambio, la ponencia mayoritaria dice que solo se necesita una tercera parte. Eso no es democrático.

Y con la aplicaciones, ¿qué es diferente?





Yo no estoy de acuerdo con imponer un contrato de trabajo. Eso termina generando altos costos para el empleador y eso puede terminar reduciendo empleos, como dijo el Banco de la República. La propuesta de ellos obliga a tener un contrato con las aplicaciones, y eso no puede ser. Aquí la gente tiene una alternativa de trabajar por horas y en otras condiciones que van más allá de un contrato.

La mayor diferencia es el derecho colectivo...





La mayor parte, aunque también hay otros artículos.

¿Alguna posibilidad de llegar a un punto medio con la propuesta de Gobierno?





Ya está la ponencia radica y esperemos que en la discusión podamos llegar a acuerdos.

¿Cómo hacer para no suceda como la ponencia alternativa de los liberales en la reforma de la salud, que nunca fue tenida en cuenta?





Amanecerá y veremos.

¿No están repitiendo el mismo camino que la reforma de la salud?





Yo lo creo es que los partidos y congresistas tenemos una obligación de dar el debate de cara al país. Nosotros no podemos ceder lo que nos corresponde hacer. Más que poner una firma hay que ser consecuentes con la realidad del país. La ministra se escuda en que está ajustando a la reglamentación de Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero yo le respondo a ella: ella dice que las reformas laborales no están para crear empleos, pero yo le digo que tampoco para que se pierdan. De hecho, mi propuesta trae algo de innovador y es que nosotros le proponemos al Gobierno que asuma la seguridad social de los más vulnerables en la informalidad, como son los coteros, vendedores ambulantes y más. Eso es una gran diferencia en mi articulado. También estamos siendo enemigos de igualar condiciones entre contratistas y subcontratistas.

Si no discuten su ponencia, ¿votará la del Gobierno?





Claro que vamos a votar aquello que consideremos positivo y lo que no, pues negativo.

¿Fue la reforma laboral el Florero de Llorente para 'la U'?





No, eso es una decisión de bancada que se venía madurando. Usted sabe que el Gobierno tomó la iniciativa de romper la coalición. Ellos fueron los que dieron el primer paso.

¿Cómo se va a sentir la independencia del partido en la reforma de la salud?





Hemos venido trabajando de manera propositiva. Tanto que hemos presentado proposiciones. Esa es nuestra obligación: escuchar para legislar.

¿Cuáles son esos temas de reforma de la salud donde todavía no hay consenso?





Estamos esperando el informe de la subcomisión. Tenemos muchas propuestas y hemos acogido muchas de ella. Pero la verdad es que la mayoría está por revisarse con el equipo técnico porque no nos han entregado el documento. Nosotros revisaremos lo que el Gobierno ha incorporado a nuestra propuesta y tomaremos decisiones con esa base. Eso no quiere decir que hay un sí para todo y un no para todo. No podemos radicalizar la discusión.

¿Pero no se lo entregaron desde el lunes?





Yo dije la semana que no votaba sin ese informe y ayer no voté. Yo le dije al ministro que no votaba sin informe. Aún no hay un informe firmado por los ponentes.

¿Eso quiere decir que aún no saben lo que fue avalado por los ponentes?





A mí me mandaron un documento, pero yo necesito ver eso firmado.

Hay un temor de que la U se "entregó en la reforma de la salud...





¿Usted cree que estamos regalados al Gobierno presentando ponencia alternativa en uno de sus temas? ¿Usted cree que nos hemos regalado en una discusión en la que hemos presentado 400 proposiciones y nos hemos parado de la mesa cuando toca. Nosotros hemos cedido y hay que buscar consensos.

¿La Séptima sí va a poder sacar algunas de las reformas sociales adelante?





Cada día trae su afán y yo estoy tomándome los tiempos para una discusión amplia y buscar consensos para legislar en beneficio de Colombia.