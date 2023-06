De las tres reformas sociales del gobierno Petro, la que menos avance ha tenido es la reforma laboral. Se supone que se iba a debatir este miércoles, y para eso se citó desde temprano, 7 de la mañana, pero de nuevo se aplazó el inicio del trámite de este proyecto.



Es la única iniciativa que ni siquiera ha podido llegar a la votación de impedimentos. Se ha citado más de tres veces para tramitar el proyecto y en ninguna de las oportunidades se ha logrado el quórum mínimo para dar inicio a las discusiones.



Si no llega a darse el primer debate antes del 20 de junio, sería la primera de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro que se archivaría. Esto debido al tránsito de legislatura.

Son varias las veces que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se ha quedado esperando que la Comisión Séptima de Cámara debata la reforma laboral. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Las otras dos reformas, salud y pensional estarían a salvo de esto. La razón es que salud ya está en segundo debate. Aunque está bloqueada en la fase de impedimentos en la plenaria, ya pasó por el primer debate que la pone a salvo ante el fin del primer año legislativo. Algo parecido ocurre con la pensional. La Séptima de Senado está a pocos artículos de oficializar su primer paso por el Congreso.



En cambio, la reforma laboral pareciera lejos de esto. Por el momento no hay clima para la discusión del proyecto. Se suponía que la Comisión Séptima había sido citada a las 7 de la mañana para comenzar desde temprano la discusión y no tener problemas con la plenaria, citada para las 2 de la tarde, pero no llegaron los suficientes representantes para cumplir con esta tarea.



Además de las continuas inasistencias de buena parte de la comisión, tampoco habría los votos suficientes para que el proyecto siga adelante. Por un lado, los conservadores votaron en bancada que no van a apoyar el proyecto. Lo que significa que son dos votos menos de inicio.



El Partido de la U, que tiene dos curules, anunció que le apostaría a una ponencia alternativa ante varias diferencias con el proyecto de gobierno. En cuanto a los liberales, que son 4, ya se ha dicho que se guiarán por las “líneas rojas” sobre el proyecto.



A todos estos posibles votos en contra hay que sumarles los votos negativos anunciados de la oposición, que son cuatro entre los miembros del Centro Democrático y Cambio Radical que hay en la célula.

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima de Cámara. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Por otro lado, en una breve declaración a medios en la noche del martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mostró optimista ante la citación de este miércoles de la reforma laboral. Incluso, llegó a decir que creía que tenía los votos para que fuera tramitada. Sin embargo, los resultados del debate fallido no le dieron la razón.