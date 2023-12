Se votaron impedimentos de la reforma laboral, aunque no estaba agendada

Sin estar agendada en el orden del día de este 11 de diciembre, la reforma laboral fue discutida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Este lunes se dio la votación de algunos impedimentos, pero el proyecto no estuvo incluido en la agenda.



Esta situación ha generado polémica, pues congresistas como Katherine Miranda dejaron una constancia de que esto podría representar un vicio de procedimiento en la iniciativa, ya que no se ha votado la ponencia para poder agendar el primer debate.



Miranda, en su texto, indicó que "los impedimentos discutidos y votados en el punto segundo "lo que propongan los Honorables Representantes", son irregulares y representan un vicio del procedimiento, toda vez que, este trámite versa sobre la iniciativa legislativa y su informe, en atención a lo que establece el párrafo 4° del articulo 160 de la Constitución Política".

¡Hágame el favor! 🤦🏼‍♀️



Empiezan los vicios, a quien se le ocurre votar impedimentos de un proyecto de ley que no está en el orden del día.



Art 160 C.P.



Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. https://t.co/IVQolUt4Ki — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 11, 2023

La Carta Magna establece en dicho artículo que ningún proyecto de ley será sometido a votación en una sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.



"En ese sentido, considerando que no hay informe a considerar no debería discutirse y votarse los impedimentos. En consecuencia, al no encontrarse la reforma laboral en orden del día, carece de publicidad y legalidad lo votado en cuanto a impedimentos", concluyó la representante. María Fernanda Carrascal, una de sus ponentes, por su parte pidió durante la sesión que "se le dé vía libre al debate sobre la reforma laboral sin más dilaciones".

#AEstaHora en Comisión VII solicitamos que se le dé vía libre al debate sobre la #ReformaLaboral sin más dilaciones.



Ahora bien, la votación de estos impedimentos se dio un día después de que el presidente Petro contó que se reunió con los ponentes del proyecto. En ese encuentro, según el jefe de Estado, se les pidió que "en negociaciones laborales por rama productiva se tenga un mecanismo diferenciador para la microempresa y la pequeña empresa".



El Ejecutivo espera poder votar la ponencia antes de que termine este periodo legislativo el próximo 16 de diciembre. Lo anterior con el fin de que el otro año puedan iniciar el primer debate, de lo contrario, se seguirá atrasando el trámite.



