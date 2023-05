La reforma laboral que está lista para su primer debate en el Congreso tiene contradictores en el Legislativo, pues este miércoles fue radicada la ponencia para archivar la propuesta del Gobierno. Es decir, pretenden hundir la iniciativa del Ejecutivo.



El documento de radicación de esta ponencia de archivo fue enviado al presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Scaf, y está firmado por los representantes Andrés Forero, del Centro Democrático, y Betsy Judith Pérez Arango, del partido Cambio Radical, ambos de oposición.



Este martes, precisamente, desde el Partido Conservador –que ya no hace parte de la coalición del Gobierno en el Congreso– anunciaron su voto negativo para la laboral e, incluso, dijeron que votarán de forma positiva la ponencia de archivo, radicada hoy.



La postura estaba prácticamente cantada, pues ya habían manifestado los reparos que tienen frente al proyecto.



Además, ya habían decidido que esta vez no presentarán las llamadas ‘líneas azules’, como se hizo con la reforma de la salud. Por otro lado, el ambiente en la colectividad está tenso por este proyecto porque hay bastante molestia con el representante Alexander Quevedo, quien firmó la ponencia positiva de la laboral.



Por esta razón fue suspendido temporalmente del partido y se le abrió una investigación disciplinaria dentro de la colectividad.



A esta tensión se le suma la deteriorada relación que tienen los conservadores con Casa de Nariño, luego de los roces que se generaron en medio del trámite de la reforma de la salud, ya que los ‘azules’ insisten en que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta.



Efraín Cepeda, senador y director del partido, mencionó que la decisión que tomaron los congresistas frente a la laboral fue unánime. “Votaremos negativamente porque no solo no promueve el empleo, sino que lo destruye, como lo ha expresado el Banco de la República, que se pierden 450.000”, aseguró.

Efraín Cepeda, director del Partido Conservador. Foto: Partido Conservador

Agregó que “el golpe más fuerte lo llevan las micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas se quebrarán y otras pasarán a la informalidad”. Para Cepeda, ninguno de esos factores “es deseable”.



La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por su parte, reaccionó a la postura de los conservadores. Afirmó que “el Congreso tiene una dinámica y esta es que empezará el debate. Miraremos si va a ser negado (el proyecto) o van a permitir que Colombia avance en términos de derechos. Esta es una dinámica que respeto. Yo fui senadora. Me parece que la interlocución se hace”.



La ministra, por último, aseguró que es necesario que el Congreso cite a sesiones extras para alcanzar a tramitar la iniciativa. El presidente de la Cámara, David Racero, adelantó que están contemplando sesionar hasta el 30 de junio.



