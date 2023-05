Este miércoles, se radicó la ponencia positiva de la reforma laboral ante el Congreso de la República, documento que tenía la firma del representante conservador Alexander Quevedo.



Esta situación causó molestia entre algunos congresistas conservadores pues con esta rúbrica la ponencia alcanzó las mayorías necesarias para su radicación.



"La firma de la ponencia de la reforma laboral por parte de un representante no representa la posición oficial del partido. Esa decisión oficial será tomada en reunión de bancada, de acuerdo con la ley de bancada, el próximo martes 23 de mayo", aseguró el senador y presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda.



El senador Efraín Cepeda aclaró que esto no representa la postura oficial de la colectividad.

¿Quién es Alexander Quevedo?

Alexander Quevedo, representante conservador.

El representante Jorge Alexander Quevedo Herrera, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, llegó al Congreso de la República durante esta legislatura luego de obtener 8.916 votos, la mayor votación registrada en el departamento del Guaviare durante las últimas elecciones.



Es miembro de la Comisión Séptima y es allí en donde ha mostrado cierta oposición a las posiciones de su partido. De hecho, a finales de abril estuvo en el centro del debate político luego de que se saliera del recinto para, supuestamente, no votar negativo al proyecto.



"Si no fuera por la ley de bancadas le doy un sí al informe y en el debate al articulado me pongo como un obrero juicioso a discutir los puntos que el partido trazó como líneas azules. Votaría positivo a los artículos que nos favorecen”, le dijo a W Radio horas después.



Además, la semana pasada durante un debate sobre la reforma de la salud, Quevedo expresó su intención de apoyar el proyecto del gobierno Petro bajo ciertas condiciones.



"Yo soy un convencido de que Alexander Quevedo debe acompañar esa reforma. En el partido hay unas líneas que nos dejan un poco intranquilos y que hasta donde yo sé, en lo que he venido hablando con el ministro, ya se vienen superando. Pero hasta que ese texto no esté y hasta que la bancada no se reúna y podamos sustentar y revisar el escenario, yo hoy con la dificultad que me asiste por desobedecer al partido, porque mi credencial estaría prácticamente inservible, pues no podría, si hoy se somete un artículo, votarlo de manera positivo. Entendiendo presidente y ministros que mi convicción es que la reforma que está planteada y que hoy recoge unas líneas es la que podría acompañar con mucha tranquilidad (sic)", señaló el 11 de mayo.



Esta declaración no cayó bien en el seno del partido y generó la reacción de Cepeda. "El Conservador es un partido que camina con la frente en alto, un partido adulto que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos", dijo el presidente de la colectividad horas después.



Oriundo del municipio de Quetame, Cundinamarca, Quevedo llegó a ese departamento a los 16 años. Desde ese momento y hasta que fue elegido como representante a la Cámara, se desempeñó como docente, diputado departamental (en dos periodos) y Secretario de Educación del Guaviare (hasta 2021). Además, antes de su llegada al Congreso fue candidato a la alcaldía de San José del Guaviare en las elecciones regionales de 2019 con el aval del partido de la 'U'.

REDACCIÓN POLÍTICA

