¿Qué dice el Congreso de hacer una reforma laboral?

Tras el llamado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso, para que Colombia actualice su añeja legislación laboral, expidiendo el Estatuto del Trabajo, el legislativo aún no empieza la discusión sobre este asunto, aunque congresistas reconocen la necesidad de ello.

Además, parlamentarios consultado por este diario señalan que el Ejecutivo debería liderar esta iniciativa.



“Desde la comisión séptima hemos insistido desde el inicio de este cuatrienio y hemos presentado esa posibilidad de una reforma integral en temas laborales, que busque disminución de la informalidad y que encontremos unas fórmulas, alternativas o estrategias para combatir la tasa desempleo en el país”, sentenció el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.



Por su parte, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, de la Lista de la Decencia, señaló hace unos meses que "disminuir la jornada laboral es un primer paso para hacer el trabajo más digno, pero lo que Colombia necesita es desarrollar el Estatuto del Trabajo como está consagrado en el art. 53 de la Constitución Política. Sin derechos no hay dignidad".



En ello coincide la representante Norma Hurtado Sánchez, de 'la U', quien señala que "se debe actualizar la legislación laboral a través de un Estatuto que se ordena desde la Constitución Política y que a la fecha no se ha reglamentado", y agrega que "seguimos trabajando con un código sustantivo de los años 50 en una época de innovación y progreso de modalidades de trabajo", pero que ha sido objeto de reformas constantes, dentro de las cuales se cuentan las más recientes como el trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo.



Entre tanto, el representante César Lorduy, le hizo un llamado al Gobierno para que lidere la iniciativa, pues tiene más conocimiento técnico para presentar el Estatuto.

Con esto coincidió Motoa, quien señaló que “es una de las ausencias en las iniciativas que no se han presentado en el Gobierno”, y agregó que este debe ser ampliamente consensuado y profundamente discutido entre la academia, sectores gremiales y las tres ramas del poder.



EL TIEMPO habló con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien aseguró que este miércoles acordaron con las centrales obreras y empleadores varios asuntos trascendentales sobre temas laborales.



“Ahorita la preocupación grande es reactivar nuevos puestos de trabajo (...) pero no se generan con un Estatuto o una reforma laboral en este momento, porque venimos de una pandemia”, sentenció el Ministro.

