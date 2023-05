Por más de dos horas, la Comisión Séptima de la Cámara esperó a que llegaran los representantes suficientes para poder dar comienzo al debate de la reforma laboral, pero solo llegaron 8 de los 21 congresistas de la célula.



(Además: Ponencia de la reforma pensional será radicada este martes en el Senado)

Sin llegar al quórum decisorio mínimo, se abrió la sesión para que los representantes dieran constancias. Se citó para las 9 de la mañana y a las 11 a.m. el secretario de la comisión comprobó que no había las personas suficientes para llevar a cabo la discusión.



Los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, no aparecieron. Tampoco llegaron los representantes del Partido Conservador, que tienen una orden de bancada de votar no al proyecto de Gobierno.

Por el Partido Liberal no estuvieron dos de los cuatro representantes. En el caso de 'la U', solo hizo acto de presencia el representante Victor Manuel Salcedo, que radicó una ponencia alternativa a la del Gobierno.



En cuanto a la bancada de Gobierno, no estuvieron Martha Alfonso, de la Alianza Verde; la representante de la Citrep, Karen Juliana López; y Leider Alexander Vásquez, del Pacto Histórico.



En las barras quedaron sin debate representantes de los sindicatos como Francisco Maltés, presidente de la CUT. También fue en vano la llegada de varios jóvenes del SENA que arribaron a la Comisión Séptima para reclamar que se suba la monetización para garantizar que las empresa tengan que contratar aprendices.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA