Previo al debate de reforma de la salud, varios representantes expresaron su molestia en contra del viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Este puso en duda en Twitter que el representante Víctor Manuel Salcedo, del partido de 'la U' y quien presentó una ponencia alternativa en la reforma laboral, haya leído el proyecto de Gobierno del que se apartó.



“¿La leería? Quisiera debatir en público con el representante sobre el contenido”, dijo el viceministro Palma en su cuenta de Twitter sobre un comunicado del Partido de la U sobre la propuesta de Salcedo. El comentario no cayó bien en Salcedo y algunos representantes de oposición.



(Además: 'Una reforma laboral no puede destruir empleos': representante Víctor Salcedo)

El primero en expresar su molestia fue el representante Andrés Forero, de Centro Democrático: “Quiero solidarizarme con el representante Salcedo pues inaceptable que un viceministro lo venga a maltratar porque este presentó una ponencia alternativa”.



(Le puede interesar: ¿En qué coinciden y en qué se apartan las reformas laborales de Petro y de 'la U'?)

¿La leería?



Quisiera debatir en público con el representante sobre el contenido. https://t.co/8WSrnDNDvs — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 18, 2023

En ese mismo camino, Forero continuó su reclamo: "Sale el viceministro a decir que salcedo no leyó la reforma laboral, yo digo que eso no tiene presentación, tenemos que hacer respetar esa comisión y este Congreso. No puede ser que un viceministro maltrate a un Congresista por tener diferencias de criterio”.



Luego, la palabra la tomó el representante Víctor Salcedo, que recibió los comentarios por redes sociales. “Deja un mal sabor y precedente que un viceministro nos irrespete por simplemente hacemos uso de lo que nos corresponde como congresistas”, dijo el representante de ‘la U’.



(En otras noticias: 'La U' no le caminará a la reforma laboral de Petro y radica ponencia alternativa)



“Yo no he hecho nada contrario a lo que me corresponde como ponente. Yo presenté una ponencia alternativa e invito al funcionario que no debatamos en Twitter. Lo invito a la Comisión séptima para que debatamos la ponencia alternativa y la del Gobierno. No voy a permitir que, porque no estoy de acuerdo, se me pase por encima, concluyó Salcedo.



Antes de los reclamos, el viceministro presentó disculpas ante la polémica que causó en redes sociales: “Sí le pareció ofensivo mi comentario, ofrezco excusas. He debatido y lo seguiré haciendo con respeto y argumentos en todos los escenarios. Es la orientación de nuestro presidente y nuestra ministra”.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA