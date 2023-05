El representante Alexánder Quevedo, del Partido Conservador, ha sido cuestionado por su firma a la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. De inmediato, su colectividad aclaró que no quería decir que estuvieran apoyando el proyecto de Gobierno y la veeduría de la colectividad lo suspendió de forma preventiva mientras lleva a cabo una investigación disciplinaria.



Mientras tanto, hay nueva polémica con el representante al conocerse una reunión después de la firma de su ponencia con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este viernes se conoció una publicación del alcalde del municipio de El Retorno (Guaviare), Yeison Pineda, en la que quedó registrado el encuentro de Quevedo con el ministro y el mandatario local.



“A esta hora me encuentro reunido junto con el representante Alexánder Quevedo y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las oficinas del Ministerio, esto con el objetivo de ultimar detalles para la aprobación de la gestión realizada del nuevo centro administrativo del municipio de El Retorno”, reza la publicación, que fue borrada.

En la Comisión Séptima de Cámara se llevó a cabo la radicación de la ponencia de la laboral. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La publicación ha causado polémica, pues ha sembrado suspicacias de que el encuentro se dé justo después de que el conservador firmara la ponencia de Gobierno. Algunos han llegado a sugerir una supuesta transacción a cambio de su firma.



Sin embargo, el representante Quevedo ha rechazado cualquier señalamiento de posible intercambio de dádivas a cambio de su firma. “Se puede prestar para pensar eso. Ese proyecto se necesita hace tiempo, entonces he venido trabajando para poder sacarlo porque no podemos utilizar la alcaldía porque se cae. Casualmente ese día se dio la cita”, dijo en diálogo con W Radio.



En ese mismo camino, señaló que la reunión no tuvo los mejores resultados, pues el ministro habría comentado que no hay los recursos, pero que se tendría en cuenta ante una posible priorización de los proyectos.