El partido de la U anunció este miércoles que no apoyará la reforma laboral radicada por el gobierno Petro y que enfocarán sus esfuerzos en sacar adelante la ponencia alterna presentada por el representante a la Cámara, Victor Manuel Salcedo.



(Le puede interesar: Otra vez no se pudo: se cancela debate de la reforma laboral)

"El país necesita una Reforma Laboral que lleve a los colombianos por la senda del progreso, mejore las condiciones de los empleados, incentive la formalización, y fortalezca la generación de empleo” señaló Dilian Francisca Toro, directora de La U.



(Lea: 'Se van a hundir las reformas si no se rearma la coalición': Ariel Ávila)



En el comunicado, la colectividad señaló que tiene "serias preocupaciones" frente aspectos que aparecen el el texto radicado por el Gobierno porque "puedan afectar a las pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 90% del empleo en el país".

¡Para #LaU una #ReformaLaboralEs aquella que mejora las condiciones de los empleados, incentiva a la formalización y sobretodo fomenta la generación de empleo en el país!



Por este motivo hemos decidido como colectividad NO apoyar el actual proyecto de la Reforma Laboral del… pic.twitter.com/ZJ5KgVwvDH — Partido de la U (@partidodelaucol) May 31, 2023

"Manifestó que, en este sentido la Bancada de La U decidió NO apoyar el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno Nacional y enfocar sus esfuerzos para lograr la aprobación de la ponencia alterna del Representante a la Cámara por el Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, la cual es producto de conversaciones consensuadas con trabajadores, academia y sector empresarial, lo que la hace una reforma respetuosa y equilibrada con todos los sectores de la sociedad", agregó Toro.



(Lea también: ¿Se está enredando la regularización del cannabis? Una vez más se aplazó discusión)



Entre las diferencias de los textos se destaca la propuesta en relación a la jornada diaria de trabajo. La propuesta del partido de la U busca que el trabajo diurno maneje una jornada entre las 6 a.m. y las 8 p.m., y que el trabajo nocturno inicie desde las 8 pm y las 6 am del día siguiente, mientras que la del Gobierno persigue una jornada de 6 a.m. a 6 p.m., y a partir de ese horario, el inicio de los recargos nocturnos. También hay diferencias en cuanto a la remuneración de los dominicales y festivos.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias