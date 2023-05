Este miércoles se radicará la ponencia para primer debate de la reforma laboral. Se esperaba que fuera presentada en la mañana del martes, pero la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre los ponentes con algunos temas llevó a que se pospusiera. Ante el debate, la representante María Fernanda Carrascal habló con EL TIEMPO del proyecto, las discusiones que ha habido y se comprometió a que sí o sí habrá ponencia en esta jornada.



¿Por qué se tuvo que aplazar la radicación en un día?



Hemos tenido 10 mesas con los ponentes, habíamos llegado a un acuerdo de que el 15 de mayo se iba a radicar. Habíamos dado el espacio del lunes para hacer la última revisión y dijimos que dependía de cómo salud fuera avanzando nos movemos. Sin embargo, después de todo eso, revisamos todos los artículos y vimos que hay algunos que ya están cerrados, que son consensuados, y todo los ponentes tuvieron la oportunidad de presentar modificaciones. Pero hubo otros donde no hubo consenso. Y les voy a contar por qué no hubo consenso, no porque estén en contra de todo el derecho colectivo, pero hay muchos temas allí donde no están de acuerdo. Esas diferencias son una muestra de que somos distintos proyectos políticos.

¿Por qué el tema de derecho colectivo?



Ahí está la puja. El derecho colectivo ha sido un tema que ha sido muy complejo en un país donde se ha vendido la narrativa de que los trabajadores y trabajadoras son los enemigos del empresariado. Eso debemos superarlo. Hay una historia en Colombia de violencia antisindical, de la que incluso mi familia fue víctima. Pero debemos superar esas narrativas y actualizar el derecho laboral para que este país sea más competitivo y se tenga un trabajo digno. Es importante superar las narrativas del odio para tener una mejor reforma.

¿Y cuándo se radicará el texto entonces?



Estaremos radicando en la mañana del miércoles. Podríamos radicar el primer texto que se filtró porque se pueden hacer modificaciones durante el debate. Este es apenas un paso para dar el trámite pero hemos querido dar más garantías de las que hemos dado con todas estas mesas técnicas y audiencias para ver si logramos cerrar algunos más. Firmar una ponencia no quiere decir que se esté de acuerdo con todo. Entonces, nosotros en el primer borrador delimitamos en dónde hay acuerdos y dónde no. Igual, firmar una ponencia no quieren decir que están de acuerdo con todo.

¿Hasta qué punto van a ceder?



Hemos cedido muchísimo y aún podemos ceder más, sobre todo en derecho colectivo. Pero lo único en lo que no podemos ceder es traspasar los estándares internacionales. Si no nos acogemos a los estándares internacionales, la reforma no sirve para nada.Nosotros queremos brindar seguridad jurídica, amparados en los convenios internacionales y amparados en las recomendaciones de la OCDE, de los TLC y en la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hoy un trabajador demanda a un empleador por despido injustificado y lo gana. Lo que queremos es descongestionar la justicia y brindar garantías para transitar a un país más productivo y eso solo se hace con buenas condiciones laborales y reglas del juego claras para todo el sistema laboral.



¿Qué fue lo que pasó para que los partidos de la U, Conservador y Liberal dijeran que no sabían que ya había ponencia? ¿Hubo un corte en la comunicación?



No hubo un corto de comunicación. Cada uno tenemos un rol y aquí se ha hecho de manera transparente y abierto al público. Han sido más de 10 mesas con las UTL. Hasta la semana pasada todo fluyó hacia la reforma de la salud pero aún así vimos todo. Ellos dicen que no se discutieron algunos artículos, pero no es verdad. Sí se discutieron, el problema es que no hay acuerdos en ellos porque no nos vamos a mover en los estándares internacionales y muchos de los cambios sugeridos son regresivos. Hay un mensaje claro que enviar. Esta es la reforma del Gobierno y hay unas líneas rojas que cuidar. Si no es así, no hagamos reforma y sigamos igual. Si están esperando que cedamos en todo, entonces no están pidiendo una reforma que no es la nuestra y no es la que los colombianos refrendaron en las urnas.

¿Fue la reforma el florero de llorente para que 'la U' saliera del Gobierno?



Desde el hace varios días estaban anunciando que se iban. Llevan semanas anunciando su cambio. Además, a la U y su representante, Víctor Manuel Salcedo, hasta el momento se le han incluido 18 modificaciones y puede que hayan más. Se les escuchó hasta no dar más, llevaron asesores externos y más. Se ha brindado todas las garantías. Vamos a la discusión, esta apenas empieza. Son cuatro debates.

¿Cómo hacer para que no ocurra lo mismo que con la reforma de la salud?



No es igual, no es similar en nada. No es medianamente parecido.

¿Por qué?



No es medianamente parecido porque aquí estamos llegando mucho más consensuados. Hacemos un análisis artículo por artículo y estamos llegando a consensos. No voy a calificar la reforma de la salud. Solo voy a hablar de mi reforma y hemos dado todas las garantías. Se han avalado de todos los sectores, y gremios como la Andi, la Sac y Fenalco. Incluse, hablé con Bruce MacMaster y le dije que se habían incluido sus observaciones y me dijo que sí. ¿se puede mejorar? Obvio, pero es que no hemos dado ni el primer debate.

El Banco de la República confirmó el informe que habla de una destrucción del empleo con esta reforma...



Les faltan variables por analizar. Una de ellas es todos los programas de empleo, de apalancamiento, de reindustrialización, de asociatividad, de crédito y de empleo que el Gobierno ha estado ofreciendo. Se les olvida que el desempleo se ha disminuido a 10 por ciento, la tasa de ocupación ha aumentado en tres puntos y todo no es gris como ellos lo plantean. La inflación también está cediendo y la inversión extranjera está llegando. Entonces, lo único que debemos hacer es ajustar a Colombia en los estándares internacionales para que podamos ser más competitivos. Es mentira cuando dicen que es lo contrario.



En cuanto al tema de mayores costos para los empleadores...



Sí, hay unos costos que aumentan con los recargos nocturnos. Pero es que los trabajadores jóvenes, que son los que más están en la franja nocturna, en gastrobares y hoteles, merecen los derechos que perdieron con la regresiva reforma laboral del 2002. Está demostrado que abaratar los costos laborales, precarizar los trabajadores al quitarles los festivos, dominicales y nocturnos, no redundó en mayor productividad y más puestos de trabajo. Todo lo contrario. Entonces, necesitamos devolverles eso. La reforma quiere que haya estabilidad laboral para que la gente no esté buscando un contrato cada mes o cada tres meses. No es bueno para su salud mental o proyecto de vida. Tampoco es bueno para el sistema financiero y la economía en sí. Esta reforma no busca quitar empleos. Al contrario, queremos formalizar los que hay para que cotice más gente a pensión y salud. Así no les costará tanto al sistema. Además, queremos mejorar esos contratos precarizados del servicio doméstico y plataformas.

¿Qué responderle a las plataformas que siguen diciendo que la reforma les va a obligar a tener menos repartidores y que no tienen el músculo financiero para afrontar las nuevas exigencias?



Sí lo van a tener, ya lo hemos hablado. Les hemos dicho que ese necesario tener las cotizaciones para que se hagan sobre la base de los ingresos para que cada trabajador y trabajadora trabaje realmente. No podemos bajo ninguna circunstancia desconocer que hay subordinación y laboralidad de los repartidores con las aplicaciones. Lo que estamos haciendo es crear un tipo de contrato distinto. Eso es lo novedoso en el derecho laboral. Creamos una figura que entiende que hay flexibilidad horaria y que entiende ellos deben cotizar sobre la base de lo que trabajan.

¿Para cuándo está el texto?

Hay ponencia este miércoles, sin importar el resultado que haya en la reunión.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA

