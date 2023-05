La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, recibió un aluvión de críticas en sus redes sociales luego de que publicó un video en el que, durante un debate en la Comisión Séptima, mencionó a una de las trabajadoras de servicios generales del Congreso.



En su intervención, la representante de la Cámara cuestionó que una de las personas que trabaja en el Capitolio, y que atiende a los congresistas durante los debates, lo hace bajo un esquema laboral de tercerización.



"En la reforma laboral vamos a hablar de las condiciones laborales. En esta Comisión ni siquiera hay salud y seguridad para los congresistas, muchísimo menos para personas como doña Margarita. Yo la he visto y, además, he estado hablando con las personas que trabajan en servicios generales, tercerizadas en el Congreso, tanto en la Plenaria como acá", dijo Carrascal.



Carrascal les pidió a sus colegas reflexionar sobre la situación de las trabajadoras de servicios domésticos antes de que comiencen los primeros debates en Comisión.



"Cancelaron una Plenaria, había personas asignadas para atendernos y en vez de decir doña Margarita está sola en la Comisión, sube y baja las escaleras, nos atiende y hasta cocina. Entonces, yo les pido el favor, no quisiera que cuando vayamos a discutir la reforma laboral sigamos bajo las mismas condiciones y esperaría que empezáramos a cuestionarnos", agregó Carrascal en su discurso.

Tras la publicación del video, los comentarios en su contra no se hicieron esperar. Uno de sus seguidores le comentó, “no boletee a doña Margarita, por su culpa la van a echar”. Otro más dijo: "La señora viendo cómo gracias a esta intervención se le esfuman sus horas extras".



Ante estos comentarios, la representante Carrascal les respondió que la trabajadora cuenta con el apoyo de ella y de toda la Comisión. "Bajo esa amenaza han precarizado a los y las trabajadoras en este país, nos han explotado, la señora Margarita cuenta conmigo y con toda la comisión", respondió.



Se acerca el primer debate

El pasado 17 de mayo se radicó la ponencia para primer debate del proyecto de reforma laboral, texto que empezará a debatirse en la Comisión Séptima de Cámara la próxima semana. La ponencia de la iniciativa de ley quedó radicada con 82 artículos y trae una serie de cambios respecto a la propuesta original del Gobierno.



El debate se iniciará con las alertas sobre el impacto que podría llegar a tener en el desempleo. Esto por cuenta de los sobrecostos a los que se expondrían las empresas por el pago de mayores recargos nocturnos y dominicales, entre otras medidas.



“Es un proyecto que se está mejorando y esa mejora se debe a los debates que hemos tenido con los ponentes en las más de 11 reuniones de manera conjunta con los equipos de trabajo, y donde hemos hecho unas precisiones importantes al proyecto de reforma laboral y apenas estamos empezando”, aseguró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Asimismo, hay que tener en cuenta que este miércoles fue radicada la ponencia para archivar la propuesta del Gobierno. El documento de radicación de esta ponencia de archivo fue enviado al presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, y está firmado por los representantes Andrés Forero, del Centro Democrático, y Betsy Judith Pérez Arango, del partido Cambio Radical, ambos de oposición.

REDACCIÓN POLÍTICA

