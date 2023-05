Este jueves se conoció que el representante Alexander Quevedo sería suspendido de forma preventiva por parte de la Veeduría del Partido Conservador por su firma a la ponencia de reforma laboral. La medida llegó en pleno desarrollo del debate de la reforma de la salud.



Ante la acción sorpresiva, que será por tres meses mientras se lleva a cabo la decisión disciplinaria, el congresista habló con EL TIEMPO sobre su suspensión y aseguró que se trata de una persecución, pues aún no hay una decisión formal del partido ante la reforma laboral para que se considerara que violó una orden.



¿Cómo entender esa decisión de suspenderlo de forma temporal por parte de la veeduría por firmar la ponencia de reforma laboral?

Desconozco las razones. No se justifica desde ningún punto de vista ni los estatutos la sustentan. Me veo sorprendido y no tiene lugar esa decisión. La vamos a apelar porque consideramos que, para que hubiera lugar a esta decisión, debí desobedecer una decisión de bancada que hoy no existe.

Este miércoles, el presidente del partido, Efraín Cepeda, dijo que su determinación no es la del partido, ¿eso le puede terminar costando en esa sanción?

No, esta decisión que tomé fue a motu proprio como ponente de la reforma laboral en un trabajo consensuado y articulado que se hizo con algunas diferencias con el Gobierno que quedarán explícitas en la discusión. Firmar la ponencia no implica desobedecer al partido, porque este solo tomará una decisión de bancada el próximo martes 23 de mayo.

Alexander Quevedo. Foto: Cámara de Representantes

¿Qué procedimiento hará ya que lo suspenden por tres meses?

No, vamos a notificarnos y a apelar. Vamos ganar y trabajar en el Congreso.



¿Cómo ve la decisión de la veeduría?

Es una persecución peligrosa. Prácticamente uno no podría tomar una decisión o hacer nada porque al parecer la veedora, sin los mayores argumentos, va abriendo investigación. Esto es temerario para uno. Eso fue una investigación directa de ella.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA