Tras varios intentos frustrados por falta de quorum para comenzar a discutir la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, este jueves se inició la discusión de la iniciativa.



La Comisión VII de la Cámara de Representantes fue citada a las 8:30. Estaba cantado que no iban a tener quorum para debatir el proyecto que tiene lista la ponencia positiva hace un mes. Sin embargo, a última hora el congresista conservador Alexander Quevedo -quien firmó la ponencia- llegó al recinto y con su presencia de dio vía libre para la discusión.

Una vez lograron el quorum procedieron a votar los impedimentos y aprobaron los de los congresistas Liberales Germán Rozo y Hugo Archila, así como el del representante de 'la U' Camilo Ávila.

El representante Alexander Quevedo y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Foto: archivo

Con esta decisión, estos congresistas, que según las directrices de su partido votarían en contra del proyecto oficial, ya no podrán votar el proyecto por lo cual el quorum no será de 21 congresistas sino de 18, lo que significa que los aliados del Gobierno tienen unas mayorías más sólidas para que el proyecto sea aprobado.



Una vez se aprobaron estos impedimentos, el representante Quevedo se retiró del recinto argumentando que su partido ya había decidido no votar.



La actitud de Quevedo ya fue cuestionada por el presidente de su partido, el senador Efraín Cepeda cuestionó la actitud de su congresista: "Si bien él se retiró, pues creo que infringió esa ley y tengo que desautorizarlo".



El debate continúo y se procedió a votar la ponencia negativa, la cual fue defendida por el representante uribista Andrés Forero, la cual se hundió.



Asimismo, en la sesión hubo polémica porque el representante Víctor Salcedo, de 'la U', fue recusado y no pudo exponer su ponencia alterna, la cual es promovida por su partido.



Finalmente, fue aprobada la ponencia oficial, que está a cargo de la representante María Fernanda Carrascal. Con esto, el proyecto queda vivo y se podrá discutir el siguiente semestre.