Este lunes la coordinadora ponente de la reforma laboral en la Cámara, la representante María Fernanda Carrascal, confirmó que la ponencia del texto a debatir en primer debate en la Comisión VII de esa corporación será radicada este martes en la mañana.



Y, de manera paralela, se conoció el borrador del documento que está a la espera de las últimas revisiones y del visto bueno de la Casa de Nariño.

Son 79 artículos, 76 originales y 3 nuevos, de esta iniciativa que está en manos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



"Hemos tenido las reuniones suficientes con los ponentes en el Congreso y se ha iniciado su dinámica con las diferentes audiencias públicas, muy representativas y participativas donde los congresistas están preparando la ponencia que será radica la próxima semana en materia de reforma laboral", aseguró en días pasados la ministra sobre esta iniciativa.



Sin embargo, hay preocupación en el Congreso por la falta de tiempos, pues se esperaba que esta misma semana se iniciara la discusión pero esto no será posible porque la Comisión VII de la Cámara de Representantes no ha podido avanzar en el debate de la reforma de la salud, el cual continúa este martes.



Por ahora, habría consenso en 39 artículos.

