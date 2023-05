Antes de la radicación de la ponencia oficial de la reforma laboral, el Partido de ‘la U’, que ahora es independiente, radicó un texto alternativo con 82 artículos que fue presentado por el representante Víctor Manuel Salcedo.



Las principales diferencias entre ambos textos giran alrededor de horario nocturno, la contratación laboral —en la cual hay énfasis en las plataformas— y algunos cambios en las reglas sindicales.



En cuanto al horario nocturno, el texto de Salcedo propone que se inicie a las 8 p. m. y no a las 7 p. m. como lo busca el Gobierno.



Pero plantea que “cuando la tasa de informalidad laboral se encuentre por debajo del 45 por ciento y el desempleo por debajo del 9 por ciento, certificados por el Dane para el 30 de noviembre del respectivo año, la jornada laboral nocturna del año siguiente empezará a partir de las 7:01 p. m.”.



En la comisión séptima de Cámara de Representantes se llevó a cabo la radicación de la ponencia de la reforma laboral en cabeza de Maria Fernanda Carrascal. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Sobre las jornadas de trabajo dominicales, esta ponencia alterna propone que se pague el 85 por ciento sobre el salario ordinario.



Para incentivar el uso del contrato, ‘la U’ habla de la posibilidad de que el empleador consigne las cesantías mensualmente para no afectar la liquidez a final de año. “Asimismo, planteamos la posibilidad de que trabajadores y empleadores puedan pactar recibir su prima mensualmente”, explicó el partido.

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U' Foto: Prensa Dilian Francisca Toro

Para la contratación de las plataformas digitales que se dedican a hacer domicilios, como Rappi, ‘la U’ busca que las empresas protejan a sus afiliados asumiendo el costo de seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud. Sin embargo, no se “impondrán” contratos laborales.



Uno de los cambios que propone este texto con respecto a las organizaciones sindicales es que una causal de ilegalidad en las huelgas será “cuando se afecten servicios públicos esenciales”, mientras que el proyecto oficial habla de que será “cuando en los servicios esenciales no se cumpla la prestación de servicios mínimos”.



La radicación de la reforma laboral alterna de esta colectividad se dio un día después de que su directora, Dilian Francisca Toro, anunció que no seguirán en la coalición de gobierno.



Y dijo: “Apoyaremos aquellas propuestas legislativas que impacten positivamente a los colombianos y nos opondremos a las que consideremos que los impactan negativamente”.

MATEO GARCÍA

POLÍTICA