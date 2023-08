La reforma laboral empezó con el pie izquierdo su trámite legislativo.



En el Congreso hay bastante molestia por la manera como el Gobierno radicó el texto de la nueva iniciativa, la cual tuvo que ser presentada nuevamente luego de que se hundió el semestre pasado por falta de ambiente en la Comisión VII de la Cámara de Representantes para llevar a cabo su trámite.



(Además: Gobierno radica nuevo proyecto de la reforma laboral)

“La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es bastante elocuente. Por un lado, la ministra la radica prácticamente a escondidas, sola. Incluso, sin el conocimiento de la propia bancada de Gobierno y el día en que el Presidente de la República le hace un nuevo desplante al empresariado colombiano”, dijo el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático.

Facebook Twitter Linkedin

La Comisión VII iba a sesionar en el Salón Elíptico el día en que se hundió la reforma. Foto: Juan Sebastián Lombo / EL TIEMPO

De hecho, EL TIEMPO consultó a varios congresistas del Pacto Histórico, quienes confirmaron que ni siquiera ellos fueron informados sobre la radicación. Pero más allá de la molestia por la forma como se hizo el trámite, lo cierto es que el panorama para la discusión de esta iniciativa, así como las demás reformas sociales que están en trámite, como la pensional y de la salud –las cuales están a la espera de sus segundos debates en Senado y Cámara, respectivamente– no parece sencillo.



(Lea también: ¿Qué dice Jota Pe del orangután en la ley de reducción de salario de los congresistas?)



La versión de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sobre el presunto ingreso irregular de recursos en la campaña de su padre se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el trámite de estas iniciativas. Varias voces en el Congreso han dicho que bajo esta incertidumbre sobre si hubo algún delito o no y en medio de la crisis política que generó esta declaración, no se deben tramitar proyectos tan sensibles y que afectan la vida de cada uno de los colombianos.

La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es muy elocuente.



La ministra lo hizo a escondidas y el mismo día en que @petrogustavo le hizo un nuevo desaire al empresariado colombiano.



No genera empleo, no promueve la formalización y propicia la conflictividad laboral. pic.twitter.com/6B26IcotQP — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) August 24, 2023

De hecho, la sorpresiva radicación de la reforma en la Cámara fue el primer movimiento de las reformas sociales en la actual legislatura, que se inició el pasado 20 de julio. Asimismo, no hay mayorías para sacar adelante estas iniciativas y en el Congreso se está a la espera de que avance el acuerdo nacional que busca el presidente Petro, pero que no ha avanzado y hasta ahora solo hay avances con el partido de ‘la U’. Puntualmente, sobre la laboral, esta sigue sin ambiente.



(En otras noticias: Pese a lento ritmo de Congreso, desde el 20 de julio se han radicado 8 proyectos al día)



La oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) no la ven con buenos ojos, aunque aún se debe de esperar la designación de ponentes y la construcción de la ponencia.



Por los lados del Partido Conservador, su presidente, Efraín Cepeda, anunció desde antes del inicio de la legislatura que presentarían su propia reforma laboral, por lo que el apoyo al texto oficial no parece nada sencillo. En ‘la U’, por su parte, que el semestre pasado presentó una ponencia alterna al articulado oficial, aseguran que esperarán la designación de ponentes para evaluar su postura, pero no se descarta presentar una vez más su propia versión del texto.



Así que, por ahora, no están claros los apoyos. La forma en que se construya la ponencia será clave para el futuro del proyecto.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA