Un proyecto de reforma constitucional que busca modificar varios aspectos del funcionamiento del actual Congreso comenzará a ser debatido en los próximos días.

La iniciativa, al igual que otras en el pasado, busca regular aspectos como la remuneración de los congresistas, los límites para la reelección de congresistas y reducir el receso o ‘vacaciones’ legislativas.



La gran novedad radica en el endurecimiento de la inasistencia al Congreso como causal para que los legisladores pierdan su investidura. En otras palabras, se busca castigar más severamente el ausentismo.



Uno de los principales vicios de varios congresistas es no asistir a las sesiones del Congreso o ausentarse en medio de ellas, lo cual es rechazado por la opinión pública.

En materia del salario de los congresistas, la propuesta de esta reforma se suma a otras como las de los congresistas Jota Pe Hernández y Gustavo Bolívar, orientadas a modificar este beneficio.



1. Ausentismo

Proponen castigos más severos



El ausentismo es uno de los principales problemas del Congreso y, hasta el momento, no ha habido manera de eliminarlo. La reforma propuesta contempla que no solamente se cuenten seis inasistencias no justificadas a las plenarias de Senado y Cámara, sino también a las comisiones constitucionales, en las cuales se tramitan previamente las iniciativas. Y se propone también que estas ausencias se cuenten en un periodo menor al que está actualmente contemplado en la norma.

Con el acto legislativo y su aprobación se buscaría que los congresistas no puedan asistir a las diferentes sesiones. También se evalúa la posibilidad de que les paguen por la presencia en plenaria. Foto: Prensa Cámara de Representantes

2. Salarios

La propuesta es ponerles un tope



Durante los últimos años son varias las iniciativas legislativas que se han intentado aprobar para bajar el sueldo de los congresistas. En esta ocasión, el proyecto propone que haya una remuneración integral de 25 salarios mínimos, entre los cuales se cuenten todos los otros rubros que devengan los legisladores, es decir primas y gastos de representación. La idea es que comience a aplicarse en el 2026 para que los congresistas actuales no puedan argumentar que no pueden votar sobre su propio salario.

3. Receso

Modificar los meses de trabajo



Un proyecto que buscaba reducir el receso o las ‘vacaciones’ legislativas y que se tramitó en el Congreso pasado quedó solamente a un debate de ser aprobado. En esa iniciativa se proponía reducir el receso un mes. Esta vez la idea es que el año legislativo comience cada 20 de julio y vaya hasta el 20 de diciembre. Y que se retomen labores ordinarias el primero de febrero y se concluyan el 20 de junio. Actualmente, los legisladores regresan de su receso el 16 de marzo, algo que se pretende modificar.

4. Limitación de periodos

Se propone un máximo de veces que los congresistas se pueden reelegir



El país conoce varios casos de congresistas que han permanecido 30 y 40 años en el Congreso debido a que no existe una norma que limite el número de veces que se pueden presentar al Legislativo. Una de las propuestas de este proyecto de acto legislativo es que los congresistas solamente puedan ser reelegidos tres veces. Estas ocasiones serían en el Senado o el Cámara de Representantes. El propósito de esto es no solamente evitar que haya políticos que se perpetúen en sus curules, como ha sucedido en varios casos del pasado, sino también impulsar la renovación y las caras nuevas en el Capitolio, algo por lo que han luchado varios movimientos políticos y sociales.

La nueva propuesta legislativa pretende que los senadores y congresistas solo puedan ser electos por dos períodos dentro del Congreso. Foto: Diego Caucayo. CEET

5. Influencias

Se hacen precisiones



Otra de las novedades de esta iniciativa es que se especifica cuáles serán los casos en los que se perderá la investidura por tráfico de influencias comprobado. Según el proyecto, esto operaría cuando el congresista obtenga prebendas por su participación o voto en un proyecto de ley o de acto legislativo o en una moción de censura. Y, para aplicarla, al congresista se le debe probar que recibió dinero u otro tipo de coimas, ofrecimientos para ocupar cargos públicos u otorgamiento de contratos.

REDACCIÓN POLÍTICA