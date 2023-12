Reforma de salud pasó con votos de liberales y 'La U': así votaron los representantes

La reforma de la salud fue aprobada en su segundo debate en la Cámara de Representantes y su trámite ya va por la mitad, pues ahora le esperan otros dos debates más en el Senado de la República.



Aunque la oposición intentó en varias oportunidades aplazar el debate y archivar el proyecto, finalmente la bancada del Gobierno logró obtener mayorías y darle el sí a la reforma que propuso el Ejecutivo.



(En contexto: Reforma de la salud: tras aprobación en Cámara, el Senado definirá su suerte)

Fueron al menos diez meses intensos de discusiones y batallas en el Congreso para salvar esta iniciativa. Este proyecto fue la causa para que la coalición del Gobierno se desbaratara en su momento, pues los reparos que tenían desde 'la U' y el Partido Conservador los llevaron a tener diferencias con el Ejecutivo y finalmente decidieron pasarse a la independencia. Pese a esto, varios de congresistas de 'La U' ayudaron a formar el quorum de estas últimas dos semanas, las cuales fueron decisivas para acelerar la aprobación.

En la Cámara de Representantes se realiza el Debate Reforma a la Salud. El partido de gobierno celebra el paso de la Reforma de la Salud. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Por el lado de los azules, en la votación decisiva de este martes, ninguno votó a favor, aunque 11 de sus representante sí ayudaron a armar el quórum.



Los desacuerdos frente a la reforma también llevaron al Partido Alianza Verde a chocar con el Gobierno y si bien no todos sus congresistas están de acuerdo con salir de la coalición, las voces que buscan la independencia siguen aumentando al interior de la colectividad.



Ahora bien, el Partido Liberal ha expresado igualmente sus reparos con la reforma y su director César Gaviria ha dicho que su bancada debería votar negativo, pero igualmente algunos de sus congresistas apoyaron la iniciativa.



Así votaron frente a la reforma, uno a uno, los congresistas de cada partido, según el documento de registro realizado por la firma Orza:

Partido Conservador: 16 no votaron / 11 en contra / Ninguno a favor

Juana Carolina Londoño: no votó y estuvo ausente del quroum.

Daniel Restrepo Carmona: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Ruth Caicedo: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Delcy Isaza: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Juan Daniel Peñuela: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Ciro Rodríguez: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Armando Zabaraín: no votó y estuvo ausente del quroum.

Libardo Cruz: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Fernando Niño: no votó y estuvo ausente del quroum.

Andrés Montés: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Angéla Vergara: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Juliana Aray: no votó y estuvo ausente del quroum.

Wadith Manzur: no votó y estuvo ausente del quroum.

Alfredo Ape Cuello: no votó y estuvo ausente del quroum.

Juan Carlos Wills: no votó y estuvo ausente del quroum.

Nicolás Barguil: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Juan Loreto Gómez: no votó y estuvo ausente del quroum.

Ingrid Sogamoso: no votó y estuvo ausente del quroum.

Julio Salazar: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Luis Suarez: no votó y estuvo ausente del quroum.

Luis Eduardo Díaz: no votó y estuvo ausente del quroum.

José Martinez: no votó y estuvo ausente del quroum.

Gerardo Yepes: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Héctor Cuellar: no votó y estuvo ausente del quroum.

Jorge Quevedo: no votó y estuvo ausente del quroum.

Andrés Jiménez: no votó y estuvo ausente del quroum.

Luis Miguel López: no votó y estuvo ausente del quroum.

Bancada del Partido Conservador. Foto: Partido Conservador

Partido de 'La U': 12 votos a favor / 3 no votaron / Ninguno en contra

Astrid Sánchez: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Mauricio Londoño: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Camilo Ávila: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Jorge Eliécer Tamayo: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Victor Salcedo: no votó y estuvo ausente del quorum.

David López: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Wilmer Carrillo: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Saray Robayo: no votó y estuvo ausente del quorum.

Milene Jarava: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Hernando Guida: no votó y estuvo ausente del quorum.

Ana Paola García: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Alexander Guarin: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Teresa Enríquez: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Diego Caicedo: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

José Eliecer Salazar: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Bogotá 04 diciembre 2023. En la Cámara de Representantes se realiza el Debate Reforma a la Salud. El partido de gobierno celebra el paso de la Reforma de la Salid. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Cambio Radical: ninguno votó a favor y no estuvieron para armar el quorum

Ninguno de sus 19 representantes se presentó para armar el quórum, por ende ninguno votó a favor ni en contra.

Centro Democrático: 7 votos en contra / 9 no votaron

Yulieth Sánchez: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Jaime Uscategui: no votó y estuvo ausente del quroum.

Carlos Osorio: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Olmes Echeverria: no votó y estuvo ausente del quroum.

Yenica Acosta: no votó y estuvo ausente del quroum.

Juan Espinal: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Oscar Villamizar: no votó y estuvo ausente del quroum.

Hugo Danilo Lozano: no votó y estuvo ausente del quroum.

Juan Felipe Corzo: no votó y estuvo ausente del quroum.

Alexis Triana: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Andrés Forero: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Hernán Cadavid: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Oscar Darío Pérez: no votó y estuvo ausente del quroum.

Cristian Garcés: no votó y estuvo ausente del quroum.

Edinson Olaya: no votó y estuvo ausente del quroum.

John Jairo Berrío: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, fue uno de los principales críticos de la reforma. Foto: Juan Camilo Díaz. Cámara de Representantes

Partido Liberal: 21 votos a favor / 7 en contra / 5 no votaron

Andrés Calle: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Elizabeth Jay Pang: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Carlos Ardila: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Diego Patiño: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Maria E. Lopera: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Karyme Cotes: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle en rueda de prensa en el congreso de la República. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Olga B. González: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Sandra Aristizabal: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Cesar Gómez: en contra y sí estuvo para formar el quorum.

Octavio Cardona: a favor, pero no estuvo para formar el quorum.

Germán Rozo: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Gilma Díaz: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Monica Bocanegra: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Flora Perdomo: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Oscar Sánchez: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Dolcey Torres: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Silvio Carrasquilla: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Alvaro Monedero: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Leonardo Gallego: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Anibal Hoyos: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Piedad Correal: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, no votó. Foto: EFE

Luis Carlos Ochoa: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Carlos Quintero: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Juan Carlos Losada: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Héctor Chaparro: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Jhoany Palacios: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Álvaro Rueda: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Hugo Archila: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Julian Peinado: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Jezmi Barraza: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Kelyn González: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Wilmer Guerrero: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Alexander Bermúdez: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Alianza Verde: 6 a favor / 5 en contra / 3 no votaron

Liliana Rodríguez: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Olga Velasquez: votó a favor y sí estuvo para formar el quorum.

Katherine Miranda: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Wilmer Castellanos: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Jaime Raul Salamanca: votó a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Duvalier Sánchez: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Catherine Juvinao: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Cristian Avendaño: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Catherina Juvinao, representante de la Alianza Verde, fue de las principales críticas con Katherine Miranda. Foto: Catherina Juvinao

Juan Diego Muñoz: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Elkin Ospina: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Carolina Giraldo: en contra y sí estuvo para armar el quórum.

Santiago Osorio: votó a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Martha Alfonso: votó a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Alejandro García: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Juan Londoño: votó a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Nuevo Liberalismo

Julia Miranda: votó en contra y sí estuvo para formar el quórum.

​Juan Gómez: votó en contra y sí estuvo para formar el quórum.

Pacto Histórico

Todos sus 26 representantes votaron a favor a excepción de María del Mar Pizarro, quien no estuvo presente en la sesión y por ende, no votó. Aquí se suman los votos a favor de Ingrid Aguirre y Norman Bañol, de Fuerza Ciudadana, que votaron a favor.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 04 diciembre 2023.El gobierno celebra el pase en la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Dignidad y Compromiso: 1 voto en contra

Jennifer Pedraza: en contra y sí estuvo para formar el quórum.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

Independiente/Centro Esperanza: 1 voto en contra

Daniel Carvalho: en contra y sí estuvo para formar el quórum.

Gente en Movimiento: 1 voto a favor

Wilmer Escobar: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Comunes: 5 a favor

Todos sus integrantes votaron a favor de la reforma y estuvieron presentes para armar el quórum:

Carlos Carreño

Germán Gómez

Pedro Baracutao

Luis Alban

Jairo Cala

Curules de paz: 16 a favor / 1 en contra / 3 no votaron

James Mosquera: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Carlos Carreño: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Germán Gómez: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Pedro Baracutao: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Luis Alban: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Jairo Cala: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Jorge Tovar: en contra y sí estuvo para formar el quórum.

Jhon Jairo González: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Jhon Valencia: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Jhon Fredy Nuñez: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Diógenes Quintero: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Haver Rincón: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Orlando Castillo: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Karen Manrique: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Karen López: no votó y no estuvo para formar el quórum.

Leonor Palencia: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Luis R. Ricardo: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

William Aljure: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Gerson Montaño: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Juan Pablo Salazar: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Juan C. Vargas: a favor y sí estuvo para formar el quórum.

Colombia Renaciente: 1 voto a favor

Su representante Jorge Cerchiaro votó a favor.

MIRA: no votaron

Su única representante, Irma Luz Herrera, no votó.

Curul afro: 1 voto en contra / 1 voto a favor

Miguel Polo Polo no votó y Ana Rogelia Monsalve votó a favor.

Liga: 2 en contra / ninguno a favor

Sus dos representantes Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez votaron en contra y sí estuvieron presentes para el quórum. Marelen Castillo, por su parte, estuvo ausente y no votó.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA