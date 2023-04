El remezón ministerial impactará directamente en el trámite de la reforma de la salud, que terminó de romper la coalición de gobierno de Gustavo Petro, que hace seis meses actuaba como una aplanadora en el Congreso y aprobó, incluso, la reforma tributaria más alta de la historia del país.



La salida del ministro del Interior, Alfonso Prada, y de la ministra de Salud, Carolina Corcho, podría darle un nuevo aire al proyecto, que no tiene las mayorías para su aprobación y necesita de reanimación luego de que en la noche del martes, además, el jefe de Estado aseveró que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.

Prada, Corcho y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora los cargos ocuparán Luis Fernando Velasco, exsenador y consejero presidencial para las Regiones, y Guillermo Jaramillo, quien ya había trabajado con el jefe de Estado durante sus años como alcalde de Bogotá.



Los dos salientes ministros habían protagonizado una guerra fría a propósito de la reforma. Mientras Prada les decía a los jefes de los partidos Conservador, Liberal y de ‘la U’ que sus observaciones serían tenidas en cuenta en la ponencia oficial, Corcho no las incorporaba a la hora de redactar al texto. Incluso, cuando se radicó la ponencia por debatir en el primer debate –a la que luego se le hizo una enmienda–, no se le informó al entonces ministro del Interior.



Esta situación minó la confianza de los jefes de estas tres colectividades que hacen, o hacían, parte de la coalición de gobierno. No obstante, Prada tenían buenas relaciones con los congresistas y en sus meses de ministro demostró tener manejo del Legislativo y evitó errores de muchos congresistas inexpertos del Pacto.



La figura de Corcho nunca fue bien recibida por los partidos. Y esto no solo ocurría en los tradicionales de la coalición, también en la Alianza Verde, por ejemplo, y en el mismo Pacto Histórico.



Roy Barreras, presidente del Congreso y hombre clave del gobierno Petro en el Legislativo –aunque ha tomado distancia en las últimas semanas–, arremetió contra Corcho en una entrevista publicada por EL TIEMPO a mediados de febrero.

Dijo: “Es una ministra ideologizada”, que “rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista”.

La ministra Carolina Corcho. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Esa imagen es la misma que tienen muchos congresistas, jefes de los partidos y gremios. A Corcho se la calificó de radical y como un obstáculo para la aprobación de la reforma. “No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos y dirigentes, entonces se metió a desconocer a todo el mundo”, opinó la semana pasada el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria.



Mientras que la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde, le había pedido ayer en la mañana al Presidente que cambiara a Corcho: “He tenido espacios con la ministra y, a pesar de las diferencias, la considero una mujer con tesón y convicción. Sin embargo, creo que en los cambios que hará el presidente debe estar su nombre. Su liderazgo dificulta la concertación de la reforma. Urge un perfil distinto”.



El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, destacó el cambio “porque eso de sentarse un día con la ministra Corcho, llegar a unos acuerdos que no se escribían era una falta de respeto con los partidos políticos”. Y agregó: “No fue capaz (Corcho) de consensuar”.

Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de Salud. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué viene ahora?

La llegada de Luis Fernando Velasco podría darle un nuevo aire a la reforma de la salud, pues Prada, sin duda, ya estaba teniendo el desgaste natural que conlleva sacar adelante las reformas e intentar mantener una coalición de gobierno que si bien fue una aplanadora el año pasado, era difícil de sostener teniendo en cuenta que son partidos históricamente antagonistas de la ideología de izquierda del Presidente.Velasco es un hombre que conoce el Congreso, es conciliador y puede abrir las puertas que, en todo caso, Petro no cierra.

Luis Fernando Velasco. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),

Si bien rompió con la coalición, la salida de Corcho también puede interpretarse como un mensaje a los partidos tradicionales, pues el radicalismo al frente de esta cartera podría cambiar, teniendo en cuenta que Guillermo Jaramillo fue congresista y se ha caracterizado por ser un hombre conciliador y que sabe escuchar. Es decir, todo lo contrario de Corcho, según las opiniones de Barreras.



Pero la tarea no será sencilla. No hay ambiente para discutir este proyecto. De hecho, ayer se suspendió la discusión, pues no era conveniente hacer el debate cuando horas antes Petro había roto la coalición y en la Casa de Nariño ya se sabía de la salida de Corcho.



Por eso se espera que esta semana haya reuniones con los partidos, para ver si con nuevos rostros la reforma tiene un nuevo aire y se llega a un acuerdo. O si, definitivamente, la coalición terminó como dijo Petro.



Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA

