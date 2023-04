El Gobierno asumirá una de sus semanas más agitadas del semestre en el Congreso con la ausencia de los dos presidentes de este. Tanto Roy Barreras (Senado) como David Racero (Cámara) forman parte de la delegación que viaja junto con el presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos.(Puede ver: Para dónde va la coalición de Petro tras las crisis por la reforma de la salud)

En los próximos cinco días, sin sus dos cabezas, el Legislativo dará algunas de las discusiones más complejas desde que asumió. El tema que se llevará la mayor atención, como ha venido ocurriendo desde hace más de un mes, es la reforma de la salud.



El tire y afloje de los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada de Gobierno (Liberal, Conservador y ‘la U’) llega esta semana a la Comisión Séptima de Cámara. Si nada extraordinario ocurre, el martes será su primer debate oficial. Además, este lunes se conocería la ponencia final y, por ende, si contará con los apoyos suficientes para aprobarse.



Hasta el momento, el ambiente parece no ser diferente al del cierre de la semana pasada. El pedido de renuncias de fichas de los partidos en el Gobierno no estaría surtiendo mayor efecto, o por lo menos el esperado por el Ejecutivo. Voces en distintas colectividades han calificado de “bajeza” la determinación del Ejecutivo y estaría tensando aún más las relaciones.



(También: David Racero acompañará al presidente Petro en su visita a Estados Unidos



En cuanto a los liberales, el expresidente César Gaviria se limitó a reiterar que “si no se incluyen las 133 líneas rojas (proposiciones) no cuenten con el Partido Liberal para arrasar el sistema de salud”. En los conservadores se anunció que el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, guardará silencio, pues “se honrará la palabra” de esperar a lo que quede en la ponencia. No obstante, se recordó que el senador ya dijo que “no hay votos” si no incluyen las proposiciones.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'. están a la espera de la ponencia de reforma de la Salud. Foto: Prensa

Por el lado de ‘la U’, el ambiente es igual. El representante Víctor Manuel Salcedo, partícipe de las discusiones del proyecto, le comentó a este diario que, luego del pedido del ministro del Interior, Alfonso Prada, de no levantarse de la mesa, hecho el viernes, enviaron un nuevo documento en el que expresaron que solo veían 27 de las 133 proposiciones incluidas en el borrador de ponencia presentado por el Ministerio de Salud. “Si no incluyen 61 proposiciones más que consideramos vitales, no vamos”, fue la advertencia.



Los partidos coincidieron que ahora el Gobierno es el que tiene “el balón” para definir el futuro de la reforma. Y que todo dependerá del texto que presenten para el debate del 18 de abril.

Los otros temas en agenda

Por los lados del Senado, la agenda se concentra en la consolidación de los textos de dos proyectos básicos del gobierno de Gustavo Petro: ley de sometimiento a la justicia y reforma pensional. El primero es una de las columnas eje de la política de ‘paz total’ y el segundo es uno de los tres proyectos de enfoque social de este Gobierno.



La ley de sometimiento llega con varias críticas de la oposición y de los entes de control, mientras que la pensional es de los proyectos sociales del Gobierno con menos reparos. La semana pasada se definieron los ponentes de esta última iniciativa y tendrán 15 días para presentar el texto a su la célula legislativa.



Como parte de este ejercicio, se convocará a audiencias públicas en las que, de acuerdo con la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de Senado, “hay muchísima gente que quiere estar en ellas para aclarar dudas”. Aunque reconoció que es el debate “más tranquilo, lo único es el tema de hasta cuántos salarios mínimos es la cotización obligatoria en Colpensiones”.



(Además: Reforma pensional de Petro: estos son los congresistas ponentes del proyecto)



Todas estas discusiones vienen acompañadas de la construcción en paralelo de la ponencia final del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que la estudien las plenarias de las dos corporaciones del Congreso. En teoría, el texto debe quedar listo esta semana, pues debe ser debatido, aprobado y conciliado antes del 7 de mayo, fecha límite fijada por la Constitución.



Tanto la representante Katherine Miranda como la senadora Clara López, que han dirigido la discusión y la redacción de las ponencias, comentaron que este martes reanudan la elaboración del texto final. “Ya llevamos más de 200 artículos aprobados”, comentó López. Miranda coincidió en esta cifra, y añadió que el trabajo de los próximos días es arduo, pues aún hay más de 4.000 proposiciones y artículos nuevos para discutir y la ponencia debe estar lista esta semana para tener la suficiente discusión en plenaria.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva en debate de moción de censura. Foto: Cancillería

Además de los proyectos, la plenaria de la Cámara llevará a cabo la votación de la moción de censura en contra del canciller Álvaro Leyva. Este tampoco estará en Colombia, pues acompañará al Presidente en su gira oficial, y no podrá presenciar en persona la definición de su futuro: si lo dejan seguir o se convierte en el primer ministro en ser apartado de su cargo con esta figura.



(Puede leer: 'La Cancillería no ha hecho ningún nombramiento fuera de las normas': Leyva)



“Hacemos el llamado esperanzador para que la plenaria tome la decisión conforme a la situación de irregularidad que está viviendo el Ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo a EL TIEMPO la representante Érika Sánchez, una de las citantes a la moción.

Al remitirse a la pasada votación, en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez, el Gobierno estaría en una posición cómoda. Pero esta moción llega en el momento de mayor tensión en la coalición de Gobierno. Los votos del Pacto Histórico y de los ‘verdes’ están asegurados a favor de Leyva. Las incógnitas surgen entre los conservadores, liberales y ‘la U’.



Voces de los azules comentaron que desde antes venían expresando reparos a la labor del canciller y sus pronunciamientos, como cuando dijo que “yo como indígena ya habría quemado el país”. El representante Armando Zabaraín afirmó que todo esto será evaluado para “tomar una decisión de bancada”.



Los que no irán con una posición oficial única son los liberales, que, como comentó el representante Carlos Ardila, ya no tienen tiempo para convocar una bancada y que sea vinculante para tratar este asunto. No obstante, dijo que es poco probable los votos opuestos al canciller, pues nadie del partido habló en contra del ministro de Relaciones Exteriores en la moción. En ‘la U’ sería muy similar el sentido de la decisión.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA